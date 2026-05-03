"Free Chucky": la campaña para que Hirving Lozano juegue en la MLS

La crisis deportiva que atraviesa el San Diego FC, con una racha negativa de ocho partidos sin conocer la victoria, ha provocado que al menos uno de los fanáticos tomara el asunto en sus manos para intentar presionar por el regreso del mexicano Hirving Lozano iniciando la campaña “Free Chuky”.

Durante el reciente encuentro frente a Los Ángeles FC en el Snapdragon Stadium, el descontento por la forma en que Lozano ha sido apartado del equipo desde finales del año pasado se manifestó de forma aérea cuando una avioneta desplegó una manta con el lema "Free Chucky = More wins".

¿Cómo nació el movimiento “Free Chucky”?

Detrás de este movimiento se encuentra Abraham Terán, quien en una entrevista concedida a Alejandro Guzmán, explicó que la iniciativa nace de una profunda pasión y busca restaurar la unidad dentro de la institución en lugar de generar rupturas.

Terán enfatizó que "esto es una campaña para juntar a la familia, no para separar", subrayando que el movimiento no es de división, sino de apoyo total hacia el jugador. Según relató a Guzmán, sus hijos son seguidores devotos del "Chucky" y ha recibido múltiples mensajes de aficionados de diferentes partes que respaldan la idea de su reincorporación inmediata.

El símbolo rodante de esta protesta es un vehículo que el propio Lozano llegó a conducir en el pasado, el cual ahora se utiliza para congregar a los seguidores y repartir camisetas gratuitas en señal de respaldo.

Terán detalló que conoció al futbolista en una reunión privada junto a su hijo y aseguró que el auto simboliza la esencia del movimiento de unidad que están construyendo.

Al ser cuestionado sobre el rendimiento colectivo, Terán fue contundente al señalar a Guzmán que el éxito "no es de solo un jugador, es todos juntos".

La situación de Lozano es crítica, ya que no tiene actividad oficial desde noviembre de 2025 debido a cuestiones de indisciplina. Esta inactividad ha afectado incluso su panorama internacional, pues el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, parece ya haberlo descartado para el Mundial 2026.