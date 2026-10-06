¡Escándalo! FIFA permitió al Congo jugar la Copa del Mundo 2026 con alineación indebida

Escándalo mundial. La FIFA tenía conocimiento de que Lionel Mpasi, portero de la República Democrática del Congo, no había completado el proceso necesario para representar deportivamente a dicho país. Pese a esta situación, el guardameta disputó partidos de la Eliminatoria y posteriormente participó en la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con reportes del ‘New York Times’ y el diario francés 'Le Monde', el arquero no contaba con la aprobación formal para realizar el cambio de nacionalidad deportiva cuando comenzó a ser convocado por la selección congoleña. Mpasi, de 32 años, había representado a Francia en categorías juveniles, por lo que necesitaba completar ante la FIFA el procedimiento para poder defender los colores de Congo, país con el que tiene vínculos familiares.

Lionel Mpasi, portero del Congo MEXSPORT

Según el NY Times, el guardameta no había recibido la autorización correspondiente cuando fue llamado por primera vez por la selección en 2021, situación que posteriormente no le impidió continuar con el combinado africano durante el proceso clasificatorio. A pesar de las dudas sobre su elegibilidad, Mpasi disputó cinco encuentros de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Entre ellos estuvieron el triunfo de Congo sobre Nigeria en el repechaje africano y la victoria ante Jamaica en el Repechaje Intercontinental de marzo, resultado que aseguró la presencia de la selección congoleña en la Copa del Mundo por primera vez en 52 años. El arquero posteriormente formó parte del equipo que compitió en la justa mundialista.

Lionel Mpasi en el Repechaje Intercontinental MEXSPORT

La situación fue cuestionada por la Federación Nigeriana de Futbol, que presentó una protesta ante la FIFA por posibles irregularidades relacionadas con la elegibilidad de jugadores congoleños. Según los documentos revisados por The New York Times y Le Monde, los responsables del área disciplinaria de la FIFA analizaron distintas posibilidades para resolver el caso, entre ellas permitir que Nigeria sustituyera a Congo para disputar el repechaje contra Jamaica.

Finalmente, la protesta de Nigeria fue declarada inadmisible por el comité disciplinario de la FIFA. El organismo informó que la decisión fue comunicada a la Federación Nigeriana a principios de marzo de 2026 y que, debido a que no se presentó una apelación válida, el fallo se convirtió en definitivo.

Después de esa resolución, Mpasi continuó como arquero de Congo y disputó los cuatro partidos de su Selección en el Mundial 2026. El guardameta fue titular en el empate 1-1 frente a Portugal y también estuvo bajo los tres postes en la derrota 2-1 contra Inglaterra en los Dieciseisavos de Final, duelos en los que fue protagonista.

Mpasi contra Inglaterra MEXSPORT

Los documentos también muestran el impacto que una resolución diferente pudo haber tenido en la clasificación africana. Según Le Monde, si los resultados de los partidos en los que participó Mpasi no hubieran sido considerados, Burkina Faso habría avanzado directamente al repechaje africano.

Además, el código disciplinario de la FIFA establece que el organismo puede actuar de oficio en casos relacionados con la alineación de jugadores que no cumplen con los requisitos para representar a una selección.