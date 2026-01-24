Final AFC 2026: Jarrett Stidham contra Drake Maye, el duelo que define el pase al Super Bowl

La final del Campeonato de la Conferencia Americana presenta uno de los escenarios más inverosímiles en la historia moderna de la NFL. Por un lado, la consolidación de una nueva superestrella; por el otro, una apuesta por alguien que no ha lanzado un pase en dos años. El boleto al Super Bowl se definirá entre el electrizante Drake Maye y un Jarrett Stidham que está a punto de romper todas las lógicas del deporte.

Hace una década ambas franquicias se midieron por última ocasión en la postemporada, justamente en la final de la AFC, duelo en el que la defensiva de Denver lució ante Tom Brady para avanzar al Super Bowl L gracias a una victoria de 20-18.

Los diezmados ánimos de Denver por la pérdida de Bo Nix, su QB titular por lesión, pueden subir cuando apelan a la historia de una marca de 4-1 a su favor en duelos de playoffs, siendo los dos más recientes de 2013 y 2015 en la lucha por el pase al Super Bowl.

Drake Maye: El heredero del trono en Foxborough

New England ha dejado de ser un equipo en reconstrucción para convertirse en una revelación. Gran parte del mérito recae en Maye, quien a sus 23 años ha firmado una campaña digna de MVP. Con 4,846 yardas totales (4,312 por aire y 534 por tierra) y 36 touchdowns, Maye ha recuperado la mística de los Patriots.

Maye no solo tiene el brazo; tiene el momento. Tras lanzar ocho pases de anotación en lo que va de los playoffs, busca ser el quarterback más joven en llevar a los Patriots al gran domingo desde que Tom Brady lo hiciera en 2001. Con Rhamondre Stevenson sólido por tierra, la ofensiva de New England llega como una máquina aceitada y difícil de descifrar.

Jarrett Stidham: El primer pase es el más difícil

Del otro lado, la narrativa es radicalmente opuesta. Con la baja de Bo Nix por lesión, Sean Payton recurre a su póliza de seguro de 22 millones de dólares: Jarrett Stidham. Lo que hace este inicio histórico es que Stidham lanzará sus primeros pases de toda la temporada regular y postemporada directamente en el juego por el título de la AFC.

Han pasado 749 días desde que Stidham tuvo actividad significativa. Sin embargo, Payton confía plenamente en el exjugador de los Patriots para ejecutar el plan de juego. Denver no necesita que Stidham sea un héroe, sino que sea eficiente para que su defensa top 3 mantenga el partido a corta distancia. Con armas como Courtland Sutton y Marvin Mims Jr., el QB de los Broncos tendrá las herramientas si logra sacudirse el óxido.

Claves y Pronóstico: Defensa vs. MomentumLa clave del encuentro será la capacidad de Denver para presionar a Maye sin descuidar las rutas largas. Si los Broncos obligan a Maye a cometer errores —como los vistos en su año de novato—, Stidham podría gestionar una victoria histórica. No obstante, la inactividad del QB de Denver y el estado de gracia de la ofensiva de los Patriots inclinan la balanza.