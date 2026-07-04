Marruecos elimina a Canadá y es el primer invitado de los cuartos de final del Mundial 

Houston fue escenario del último partido de su Mundial, pero el verdadero cierre de la tarde no perteneció a la ciudad ni a Canadá. El 4 de julio, mientras Estados Unidos conmemoraba 250 años de independencia, Marruecos escribió una nueva página de su propia emancipación futbolística. Venció 3-0 a Canadá en el NRG Stadium y avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, confirmando que lo ocurrido en Qatar 2022 dejó de ser una sorpresa para convertirse en una nueva realidad.

La selección dirigida por Walid Regragui ya no es una invitada ocasional entre las grandes potencias. Es la primera nación africana que alcanza los cuartos de final de una Copa del Mundo en más de una ocasión y, además, lo consigue de manera consecutiva, después de haber sido también el primer representante del continente en disputar unas semifinales mundialistas hace cuatro años.

Canadá intentó imponer condiciones desde el inicio. El coanfitrión salió con intensidad, respaldado por más más de 35 mil aficionados que esperaban prolongar la mejor actuación de su historia en un Mundial. El conjunto de la hoja de maple había llegado a los octavos tras eliminar 1-0 a Sudáfrica, consiguiendo por primera vez una victoria en fase de eliminación directa y despertando el interés de un país tradicionalmente más identificado con el hockey que con el futbol.

Sin embargo, Marruecos nunca perdió el orden. Resistió los primeros minutos, incluso después de sufrir un contratiempo importante cuando Ismael Saibari abandonó el terreno de juego lesionado al minuto 22. Perdió una pieza importante, pero no perdió la estructura. Cambió nombres, no la idea.

El partido se mantuvo cerrado hasta que apareció Azzedine Ounahi. Al minuto 50 encontró el espacio que no había existido durante toda la tarde. Aprovechó un tiro libre ejecutado por Achraf Hakimi y sacó un disparo de derecha desde fuera del área que atravesó una defensa poblada para colocar el balón junto al poste derecho. El gol rompió el equilibrio y terminó por cambiar el destino del encuentro.

Canadá adelantó líneas y asumió riesgos. Jonathan David estuvo cerca de descontar con un tiro libre al minuto 78 que se marchó por encima del travesaño. Instantes después, Tajon Buchanan exigió una espectacular intervención de Yassine Bounou con un disparo de larga distancia. El guardameta, nacido precisamente en Canadá de padres marroquíes, firmó tres atajadas determinantes para conservar el arco en cero frente al país donde nació.

La sentencia llegó en el minuto 82. Brahim Díaz encontró a Ounahi dentro del área y el mediocampista definió de derecha para firmar el doblete que terminó por inclinar definitivamente el encuentro. Ya en tiempo de compensación, Soufiane Rahimi aprovechó un contragolpe para establecer el 3-0 definitivo.

Más allá del marcador, Marruecos confirmó una tendencia que ya empieza a transformarse en hegemonía regional. Con este triunfo amplió a cinco partidos su racha sin perder frente a Canadá, con cuatro victorias y un empate, una de las series más dominantes que los norteamericanos mantienen frente a un mismo rival. De hecho, Canadá nunca ha derrotado a Marruecos en ninguna competición, una situación que únicamente comparte con Escocia e Islandia entre los rivales a los que más veces ha enfrentado sin conocer la victoria.

También prolongó su dominio frente a selecciones de Concacaf en Copas del Mundo. Después de vencer a Haití por 4-2 durante la fase de grupos de este torneo y de haber derrotado a Canadá en Qatar 2022, los Leones del Atlas mantienen paso perfecto ante equipos de la confederación norteamericana en escenarios mundialistas.

El encuentro también tuvo tintes de revancha. Hace cuatro años, Marruecos ya había superado a Canadá por 2-1 en la fase de grupos rumbo a la histórica semifinal de Qatar. Esta vez el desenlace fue todavía más contundente.

La intensidad nunca desapareció. Ocho tarjetas amarillas reflejaron la tensión del compromiso, cuatro para cada selección. El momento más caliente llegó antes del descanso, cuando Achraf Hakimi y Richie Laryea protagonizaron un intercambio de empujones que obligó la intervención del árbitro para evitar que el altercado creciera.

Para Houston también significó una despedida. La ciudad cerró su participación como sede del Mundial con una asistencia cercana al lleno y viendo partir a uno de los coanfitriones del torneo. El futbol continuará su recorrido por Estados Unidos, pero el NRG Stadium ya entregó su última función mundialista.

Ahora Marruecos viajará al Boston Stadium, donde el próximo jueves disputará los cuartos de final frente al vencedor del duelo entre Francia y Paraguay. Lo hará convertido en mucho más que el representante de África. Lo hará como una selección que dejó atrás el papel de revelación para instalarse, por derecho propio, entre la élite permanente del futbol mundial.