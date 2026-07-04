Memo Ochoa lanza mensaje por los muertos en los festejos de México

Guillermo Ochoa, portero de la Selección Mexicana, lamentó que los festejos de la afición mexicana por el triunfo 2-0 sobre Ecuador en el Mundial 2026 terminaran con cuatro personas fallecidas, en la Ciudad de México.

Mandar mi pésame a las familias por lo que pasó el otro día en Reforma (fallecidos por asfixia entre las multitudes), es una pena, es una tristeza que suceda esto hacerle un llamado a que la gente sea cuidadosa, que tenga respeto.

Que se disfrute, que se festeje, pero con los cuidados y precauciones posibles porque es algo bonito para disfrutar todos como mexicanos, Al final de cuentas, el futbol mueve mucho y esto nos une a tener más cuidado”, expresó el portero previo al entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

De igual modo, Ochoa exhortó a los aficionados que acudan a las principales plazas mexicanas a una sana convivencia, al tiempo que mantengan el apoyo al combinado nacional.

Quiero pedirle que sigan como van, se siente en la cancha el empuje de ellos en ese extra del estadio, sigan disfrutando y también que nos cuidemos. Mi pésame, los mexicanos debemos cuidarnos y tomar conciencia de que el futbol sabemos que mueve mucho, ojalá que el día de mañana no se repita algo así, pero que festejemos todos, cuidándonos con alegría. Esperemos mañana hacer un partido redondo y que podamos festejar todos”.

Cabe destacar que el 30 de junio pasado, en Los Cabos, una persona murió linchado, luego de atropellar a una multitud durante los festejos de los fanáticos por la victoria sobre la Selección de Chequia.

Por su parte, en los Fan Fest de las sedes de Guadalajara y Monterrey se han reportado trifulcas, con portazos y personas lesionadas.