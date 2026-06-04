FIFA cancela boletos del Mundial 2026 tras error en los precios

La FIFA reconoció un error en su sistema de venta de boletos para el Mundial 2026 que derivó en la cancelación de diversas compras realizadas por aficionados que ya contaban con entradas asignadas para la próxima Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de un correo electrónico enviado a los afectados, el organismo explicó que detectó una falla relacionada con los precios mostrados durante el proceso de compra de algunos boletos vendidos el pasado 21 de mayo de 2026. Según el mensaje, el problema provocó que determinadas entradas aparecieran con montos incorrectos tanto en la etapa de pago como en los registros finales de las transacciones.

Como consecuencia, todas las órdenes afectadas fueron canceladas y FIFA informó que realizará el reembolso completo de los pagos efectuados por los aficionados involucrados.

“Recibirá un reembolso total por todos los pagos realizados en relación con estas órdenes de boletos”, señaló la organización en la comunicación enviada a los compradores.

Sin embargo, la cancelación no significa que los aficionados hayan perdido definitivamente sus lugares para la Copa del Mundo. En el mismo mensaje, FIFA explicó que las entradas permanecerán reservadas para los compradores originales, quienes tendrán la oportunidad de adquirirlas nuevamente pagando el monto correcto.

La organización indicó que los boletos estarán disponibles en las cuentas de los usuarios durante siete días a partir de la fecha de notificación. En caso de que la compra no se complete dentro de ese plazo, las entradas dejarán de estar apartadas para los afectados.

Horas después de que comenzaran a circular capturas del correo en redes sociales, FIFA emitió una aclaración pública sobre lo sucedido. A través de FIFA Media, el organismo señaló que el problema alcanzó a aproximadamente 60 aficionados.

De acuerdo con la explicación oficial, algunas entradas fueron asignadas con un valor de 0 dólares debido a una incidencia previa registrada durante el proceso de pago. FIFA aseguró que los boletos solicitados por esos aficionados continúan reservados y que los compradores ya fueron invitados a completar la operación pagando la cantidad correspondiente.

“FIFA lamenta el error y cualquier inconveniente causado”, señaló el organismo.

El incidente ocurre mientras continúa la distribución de entradas para el Mundial 2026, un torneo que marcará la primera ocasión en la historia en que una Copa del Mundo contará con 48 selecciones participantes y que tendrá como una de sus principales sedes a la Ciudad de México, donde se disputará el partido inaugural el próximo 11 de junio de 2026.