Fernando Gago sufrió un infarto y fue operado de emergencia; reportan que está estable

El entrenador argentino Fernando Gago, exdirector técnico de Chivas y Necaxa, encendió las alarmas en el mundo del futbol luego de sufrir un infarto agudo al miocardio mientras se encontraba en Chile, donde actualmente desarrolla su carrera como estratega al frente de la Universidad de Chile.

De acuerdo con los reportes, el exfutbolista presentó molestias físicas que derivaron en su traslado a una clínica de Santiago, donde los médicos detectaron una obstrucción en una arteria coronaria que comprometía el flujo sanguíneo hacia el corazón.

Ante la gravedad del cuadro, Fernando Gago fue sometido a una intervención de emergencia mediante una angioplastia con colocación de un stent intracoronario, procedimiento que permitió restablecer la circulación sanguínea. Los informes indican que la operación se realizó con éxito y que permaneció bajo observación médica durante las horas posteriores.

La Universidad de Chile dio a conocer el parte médico de Fernando Gago @udechile

Gago evoluciona favorablemente

Según la información difundida por la clínica en la que estuvo internado y a fuentes cercanas al club, el argentino se encuentra estable, de buen ánimo y mostrando una evolución favorable tras el procedimiento.

Incluso, algunos reportes señalan que poco después de la intervención comenzó a interesarse nuevamente por temas relacionados con su equipo y la planificación de los próximos compromisos deportivos.

Iniciará rehabilitación cardíaca

Los especialistas prevén que en los próximos días Fernando Gago inicie un proceso de rehabilitación cardíaca, con el objetivo de recuperar progresivamente su actividad cotidiana y profesional.

La noticia generó preocupación entre aficionados y figuras del futbol debido a la trayectoria del argentino, quien brilló como jugador en Boca Juniors, Real Madrid y la Selección de Argentina, antes de comenzar su carrera como entrenador.