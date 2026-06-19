Fernando Gago es hospitalizado de urgencia en Chile; el exentrenador de Chivas fue operado por un problema cardiovascular

Fernando Gago dejó Guadalajara en 2024 convencido de que el siguiente paso de su carrera estaba en Boca Juniors. Rompió un proyecto en marcha con Chivas para regresar al club donde se formó como futbolista y perseguir una oportunidad que consideró imposible rechazar.

Menos de dos años después, su destino es otro. Ya no dirige en México ni en Argentina. Su presente está en Chile, al frente de Universidad de Chile, y este viernes el futbol volvió a quedar en segundo plano.

El entrenador argentino tuvo que ser intervenido de urgencia luego de sufrir problemas cardiovasculares que encendieron las alarmas dentro de la institución azul.

¿Qué le sucedió a Gago?

Todo comenzó después de la victoria 2-0 sobre O'Higgins, resultado con el que Universidad de Chile cerró la primera rueda del campeonato. Gago presentó molestias físicas tras el encuentro y fue sometido a estudios médicos que revelaron una situación mucho más delicada de lo que inicialmente se pensaba.

De acuerdo con reportes de la prensa chilena, los especialistas detectaron dos arterias obstruidas, una condición que podía derivar en un evento cardiovascular de mayor gravedad si no era atendida de inmediato.

Durante la madrugada del viernes, el exentrenador de Chivas ingresó al quirófano para ser sometido a un procedimiento de urgencia.

¿Cómo se encuentra Fernando Gago?

Horas después de la intervención, Universidad de Chile emitió un comunicado para tranquilizar a la afición.

El club informó que Gago se encuentra en buenas condiciones y evoluciona favorablemente tras la cirugía. Sin embargo, permanecerá bajo observación médica durante los próximos días mientras continúa su recuperación.

La situación obligará al estratega argentino a alejarse temporalmente de sus funciones. La prensa chilena da por descartada su presencia en el partido del domingo frente a Santiago Wanderers y tampoco dirigirá los entrenamientos inmediatos del equipo.

Su lugar en el banquillo será ocupado por Fabricio Coloccini, integrante de su cuerpo técnico y viejo conocido del futbol argentino.