Pareja de mexicanos conquistan al alcalde de Nueva York con tacos y un Sports Bar 

Durante una transmisión en Twitch, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, fue cuestionado sobre sus tacos favoritos de la ciudad. Su respuesta fue inmediata: Taquería Ramírez.

En una ciudad donde conviven cocinas de prácticamente todo el mundo y donde encontrar un buen restaurante parece una tarea interminable, una pareja de mexicanos logró lo que parecía imposible: poner unos tacos en la conversación de los mejores lugares para comer en Nueva York.

Cuando los mexicanos Tania Apolinar y Giovanni Cervantes levantaron la cortina de Taquería Ramírez, en Greenpoint, Brooklyn, durante 2021, su objetivo era sencillo: preparar los tacos con los que crecieron en México. Tres años después llegó Carnitas Ramírez, en el East Village, una segunda apuesta que terminó por consolidar una historia que hoy presume filas de clientes todos los días.

“Me di cuenta que faltaban unos tacos chilangos como con los que yo crecí siendo un “estudihambre”, esos que estaban afuera del metro.

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El local era una cafetería que iba a cerrar por la pandemia, con los poquitos ahorros que tenían me hicieron animarme. La renta costaba 3,500 dólares”, cuenta a Excélsior Giovanni Cervantes Ramírez, nacido en la Ciudad de México.

La idea también era cambiar un poco el rumbo de sus vidas. Ambos se conocerían en Nueva York, buscando ser fotógrafos, pero el camino los fue llevando hasta la gastronomía mexicana.

“Allá en México muchos puestos son negocios familiares y queríamos hacer que fuera un negocio familiar, que la esencia fuera mexicana, por eso el nombre. Era un reto al principio cocer toda la carne en manteca y que tuvieras ese sabor mexicano y que a la gente le gustara” menciona Tania, originaria de Torreón.

El reconocimiento no tardó en cruzar las puertas de sus locales. En 2024, el periódico The New York Times dedicó una reseña a sus tacos y describió uno de sus platillos como una combinación que “incluye un poco de todo; es crujiente, cremoso, tierno y resbaladizo”, una definición que terminó por convertirlos en una referencia obligada para quienes buscan auténtica comida mexicana en la ciudad.

Pero el espaldarazo más inesperado llegó hace apenas unos días. En “Socceria” su tercer restaurante-bar, el alcalde de Nueva York arribó de manera inesperada tras ver el crecimiento que han tenido.

“Nos avisaron un par de horas antes de que vendría. Llegó su jefa de seguridad y le ayudamos con la logística. El alcalde comió una tostada salpicón, queso fundido de hongos y un guacamole para disfrutar del partido de Estados Unidos ante Bosnia”.

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Para el partido de este domingo de México frente a Inglaterra, esperan recibir a más de 200 personas. El reconocimiento resume un camino construido a fuego lento, entre tortillas, salsas y recetas que cruzaron la frontera con ellos.

Lo que comenzó como el sueño de compartir un pedazo de México terminó por convertirse en un punto de encuentro para neoyorquinos, turistas y hasta para el hombre que gobierna la ciudad. Una prueba de que, a veces, el camino más corto al corazón de Nueva York sigue pasando por una tortilla recién hecha.