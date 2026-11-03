Noche de récords y tensión: El Barcelona golea al Aston Villa con hitos de Lamine Yamal y Raphinha

El FC Barcelona recuperó las buenas sensaciones en la Champions League con una victoria contundente ante el Aston Villa. El conjunto azulgrana se impuso 3-0 en la cuarta jornada, en una noche especial para Raphinha y Lamine Yamal, protagonistas de dos actuaciones que dejaron marcas en la historia del club y de la competición.

¿Qué marca impuso Lamine Yamal ante el Aston Villa?

Yamal abrió el marcador apenas al minuto siete. El joven atacante culminó una acción ofensiva para firmar su decimocuarto gol en la Champions League y superar el registro de Kylian Mbappé como el futbolista menor de 20 años con más anotaciones en el torneo. Su tanto encaminó un partido que el Barcelona controló desde los primeros minutos.

¿Cuántos goles tiene ahora Raphinha como culé?

La figura de la noche fue Raphinha, autor de un doblete en la segunda mitad. El brasileño marcó al 52 y al 64 para sentenciar el encuentro y alcanzar los 94 goles con la camiseta azulgrana. Con esa cifra igualó a Ronaldinho en el registro histórico de anotadores del Barcelona y quedó a una diana de José Mari Bakero.

El triunfo también tuvo valor para la clasificación. El equipo dirigido por Hansi Flick llegó a nueve puntos y escaló hasta la segunda posición de la tabla general. Además, consiguió dejar su portería en cero por primera vez en sus últimos 18 partidos en competiciones continentales, una señal positiva para un equipo que había recibido goles de manera recurrente en Europa.

El Aston Villa llegó a Cataluña con paso perfecto, después de ganar sus tres primeros compromisos, pero encontró pocas vías para inquietar al Barcelona. Cuando consiguió acercarse al área local, se topó con las intervenciones del guardameta Joan García, quien respondió para mantener la ventaja sin sobresaltos.

Raphinha muestra su descontento por ser cambiado ante el Aston Villa

La nota de preocupación para los azulgranas apareció al minuto 70, cuando Raphinha fue sustituido. El brasileño mostró su molestia con Hansi Flick mientras se dirigía al banquillo, una reacción que contrastó con la celebración por su doblete.

La lluvia constante y el frío acompañaron el encuentro, aunque no impidieron que el Barcelona firmara una noche redonda. Con Yamal rompiendo una marca y Raphinha alcanzando a Ronaldinho, el equipo recuperó confianza y se colocó entre los primeros puestos de la Champions.