El exjugador del América, Pedro Aquino, es separado de su club, así ocurrió el escándalo en Perú

El futbol peruano se encuentra en el ojo del huracán y las repercusiones de este sismo deportivo han llegado hasta la Liga MX. El histórico Club Alianza Lima vive una de las crisis institucionales más agudas de los últimos años, confirmando una "limpia" en su plantel que afecta directamente a Pedro Aquino, mediocampista que dejó un grato recuerdo en México tras su paso por América, León y Santos.

La noticia estalló en las últimas horas y fue revelada en exclusiva por el periodista Kevin Pacheco durante el programa Futbol Satélite, un espacio de streaming propiedad de la leyenda Jefferson Farfán. Según la información, la directiva "íntima" tomó la drástica decisión de separar indefinidamente a la ‘Roca’ Aquino, dejándolo fuera de la dinámica del primer equipo a muy poco del debut en el torneo local y la Copa Libertadores. Sin embargo, la situación ha generado mucha confusión debido al contexto delictivo que rodea a otros integrantes del plantel.

LA DIFERENCIA ENTRE EL DELITO Y LA INDISCIPLINA

Es fundamental aclarar los hechos para no caer en desinformación. El vestidor de Alianza Lima se rompió tras confirmarse que tres figuras del equipo —Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco— enfrentan una denuncia penal por presunto abuso sexual. En medio de este caos, el nombre de Pedro Aquino apareció en la lista de bajas, pero su caso es totalmente distinto.

Pedro Aquino en un calentamiento con Santos. Mexsport

Se confirmó que el exvolante de las Águilas del América no está involucrado en la denuncia de abuso sexual. Su castigo responde estrictamente a actos de indisciplina ocurridos durante la pretemporada que el club realizó en Uruguay. Bajo la nueva gestión deportiva de Franco Navarro, la institución ha decidido no tolerar comportamientos que rompan las normas de convivencia y los códigos internos, buscando imponer un principio de autoridad que sirva de ejemplo para el resto de la plantilla. Aunque no es un tema legal, la falta fue considerada lo suficientemente grave como para apartarlo del grupo.

GOLPE PARA PABLO GUEDE Y BÚSQUEDA DE REFUERZO

La salida de Aquino representa un dolor de cabeza táctico para el entrenador Pablo Guede. El estratega, otro viejo conocido del futbol mexicano por dirigir a Monarcas Morelia y Xolos, había diseñado su esquema contando con la ‘Roca’ como el pilar fundamental en la contención y recuperación del balón.

Pedro Aquino jugó en Santos antes de volver a Perú. Mexsport

Ante la separación indefinida, la directiva de Alianza Lima ha activado un plan de emergencia: buscar urgentemente un fichaje extranjero que pueda cubrir la posición de pivote defensivo. Mientras tanto, el futuro de Aquino es incierto. Se ha reportado que el jugador tiene prohibido entrenar en las instalaciones del estadio de Matute hasta que se levante la sanción o se defina su situación contractual, no descartándose una posible rescisión si la tensión entre jugador y directiva no disminuye en los próximos días.