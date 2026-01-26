Pumas: La afición tiene más fe en las 'chicas' que en los varones de Efraín Juárez

La realidad de Pumas de la UNAM en el futbol mexicano es completamente opuesta entre sus equipos varonil y femenil en este arranque del Clausura 2026. Mientras el conjunto dirigido por Efraín Juárez ha generado dudas por su funcionamiento y por no imponer condiciones en el Estadio Olímpico Universitario, el equipo femenil vive un inicio de torneo sólido, ilusionante y con resultados que respaldan su proyecto.

En la Liga MX, Pumas varonil se mantiene invicto tras tres jornadas, pero con un balance que deja más interrogantes que certezas: dos empates en casa y una victoria como visitante, sin lograr que Ciudad Universitaria pese como históricamente lo ha hecho. La falta de contundencia y un funcionamiento irregular han provocado críticas y cautela entre la afición auriazul.

Caso contrario ocurre con Pumas Femenil, que ha arrancado el Clausura 2026 a tambor batiente. Las universitarias han hecho valer la localía al ganar todos sus partidos en casa, además de sumar puntos importantes fuera del Olímpico, colocándose como una de las tres mejores escuadras de la Liga MX Femenil y dejando claras sus aspiraciones al título.

Roberto Medina, técnico de Pumas Femenil, le ha cambiado la cara al equipo en el Clausura 2026 Edgar Berrios

Las voces de la fe felina

Este contraste no ha pasado desapercibido para la afición. Aunque el deseo general es que ambos equipos tengan éxito, la confianza y la ilusión en este momento se inclinan claramente hacia el proyecto femenil.

“En el equipo femenil están demostrando a qué están jugando y a qué vienen en este torneo. Traen muchas ganas. Pensé que el cambio de técnico les iba a afectar, pero el planteamiento está funcionando y Angelina Hix está levantando; ojalá marque más goles”, señaló Janette Arzate, seguidora universitaria.

Otros aficionados mantienen la fe en el varonil, aunque con reservas. Para Zeni Barajas, el presente manda:

“Al equipo varonil siempre se le tiene fe, pero ahorita es más fe que posibilidades. La femenil ha mostrado garra, cariño y empeño, por eso creo más en ellas para lograr algo importante”.

También hay quienes prefieren ver el panorama completo y confiar en ambos proyectos. Christian Montes considera que aún hay margen de mejora:

“La femenil arrancó muy bien con el nuevo técnico. El varonil empezó titubeante, pero creo que los dos pueden mejorar y meterse a la Liguilla”.

La afición de Pumas inconforme con el inicio del equipo varonil en el Clausura 2026 Edgar Berrios

Semana clave para revertir inicio titubeante

Con este escenario, Pumas varonil está obligado a reaccionar de inmediato. El duelo de la Jornada 4 ante Santos Laguna, en el Olímpico Universitario, se presenta como una prueba clave para recuperar la confianza de su afición y dar un golpe de autoridad en el Clausura 2026.

Por su parte, Pumas Femenil tendrá una oportunidad inmejorable de confirmar su gran momento cuando enfrente a América en el Clásico Capitalino de la Liga MX Femenil, duelo en el que no solo estará en juego el orgullo, sino también la posibilidad de pelear por el liderato general del torneo.