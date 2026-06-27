"Estuvieron extraordinarios": Desabre celebra la histórica clasificación de RD del Congo

La República Democrática del Congo consiguió la clasificación a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo, un resultado histórico para el futbol del país. En apenas su segunda participación mundialista, el conjunto africano dejó atrás la eliminación sufrida en 1974, cuando todavía competía bajo el nombre de Zaire y terminó la fase de grupos con tres derrotas, 14 goles en contra y ninguno a favor.

El boleto se selló tras una victoria sobre Uzbekistán en un partido que comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Sébastien Desabre. El conjunto congoleño recibió el primer gol del encuentro por conducto de Eldor Shomurodov, pero logró reaccionar para remontar el marcador y asegurar su lugar en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares.

Al término del partido, Desabre destacó la capacidad de reacción de sus futbolistas y aseguró que el equipo volvió a demostrar personalidad para levantarse de un resultado adverso.

Tenemos que felicitar a los jugadores, estuvieron extraordinarios. Somos un equipo que sabe reaccionar cuando encajamos un gol; seguimos luchando con determinación. Hoy fuimos un poco más ofensivos, y me alegra que todos puedan ver que somos capaces de marcar goles.

El Congo enfrentará a Inglaterra en los dieciseisavos de final. REUTERS

Desabre explica la estrategia para los tres partidos

El entrenador también explicó que las modificaciones realizadas para enfrentar a Uzbekistán formaban parte de un plan diseñado desde antes del inicio de la fase de grupos.

Para este encuentro, la República Democrática del Congo realizó tres cambios en el mediocampo. Samuel Moutoussamy fue el único mediocampista que repitió como titular en los tres partidos, mientras que Brian Cipenga, Noah Sadiki y Nathanaël Mbuku ingresaron al once inicial para el duelo decisivo.

Desabre aseguró que la planificación contemplaba administrar las cargas físicas del plantel para llegar en mejores condiciones al tercer compromiso.

También tenemos que felicitar a mi cuerpo técnico; estamos muy orgullosos y felices por todo el pueblo congoleño. Es una estrategia; dije que teníamos un plan para los tres partidos, que íbamos a reservar a algunos jugadores para el tercer partido, y valió la pena.

Yoane Wissa reconoce el trabajo de todo el equipo

Yoane Wissa fue elegido como el Jugador del Partido después de marcar dos goles en la remontada de "Los Leopardos". Pese al reconocimiento individual, el atacante aseguró que el logro pertenece a todo el grupo.

Hoy fue un día muy complicado; la carga sobre nuestros hombros era pesada. Hay cosas que corregir. Pero lo más importante es esta histórica ronda de dieciseisavos de final. Vamos a disfrutarla porque fue dura. Todos los chicos, los suplentes, los que vistieron la camiseta antes, los que la vestirán mañana, debemos sentirnos orgullosos.

El delantero también dedicó unas palabras a los aficionados que acompañaron al equipo durante el torneo.

Gracias a todo el pueblo congoleño; es por momentos como este que vivimos. ¡Lo logramos!

Con este resultado, la República Democrática del Congo enfrentaría a Inglaterra en los dieciseisavos de final, en un partido programado en el Estadio de Atlanta. El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá al vencedor de la serie entre México y Ecuador.