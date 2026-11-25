La Fiesta Grande del futbol mexicano está por comenzar y Monterrey recibe una pésima noticia. A unas cuantas horas de la Ida de los Cuartos de Final vs América, Rayados pierde a Esteban Andrada, quien tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y se pierde lo que resta del torneo.

De acuerdo a información de Multimedios, el portero argentino de Rayados no soportó más el dolor en la rodilla derecha y el club tomó la decisión de no arriesgarlo más y poner fin a su participación este Apertura 2026.

La misma fuente informa que Esteban Andrada será operado mañana jueves a las 10 de la mañana en Monterrey, Nuevo León, para corregir la lesión de meniscos que lleva aquejando desde hace varias semanas atrás.

La intensidad en las molestias de Andrada comenzó justo previo al partido de la Jornada 17 frente a Pumas, duelo en el que Rayados consiguió de manera agónica su boleto a la Liguilla. Minutos antes del arranque del encuentro, ‘Sabandija’ sintió mucho dolor en la zona y por esa razón no pudo estar en el arco.

En Rayados se tenía la esperanza de recuperara a su portero titular para la Liguilla y que la intervención quirúrgica fuera terminando el torneo, sin embargo, Estaban Andrada no estuvo listo.

Esteban Andrada recostándose por el balón. Mexsport

‘Mochis’ Cárdenas al rescate

Ante la ausencia de Andrada, Luis Cárdenas será el encargado de defender el arco en la serie de Cuartos de Final vs América y por lo que reste de la Liguilla en caso de seguir avanzando.

Pese a llevar casi una década como portero suplente en Monterrey, ‘Mochis’ Cárdenas no es un inexperto en esta clase de partidos y ya sabe lo que es disputar una Liguilla del futbol mexicano e inclusive llevar al equipo hasta la Final.

Durante la Liguilla del Apertura 2024 Cárdenas fue el arquero titular de Monterrey y el portero mexicano fue pieza importante para que Rayados, que entonces era dirigido por Demichelis, llegara a la Final. Aunque lamentablemente para la causa regiomontana, perdieron el campeonato en casa a manos del América.