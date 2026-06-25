Escándalo en el Mundial: DT de Costa de Marfil acusa de racismo a comentarista alemán

La descripción del estilo de juego de Costa de Marfil de “salvaje” por parte del exjugador alemán Bastian Schweinsteiger ha generado críticas en la Copa del Mundo 2026, esto luego de que el entrenador del cuadro africano se mostró molesto con las palabras usadas por el ahora analista de televisión durante la transmisión.

La controversia estalló luego de que Costa de Marfil amarró su boleto a la siguiente ronda. Al ser cuestionado sobre las declaraciones del teutón, el estratega africano no ocultó su frustración y afirmó que "cuando escuché sus comentarios, me sentí decepcionado del hombre", argumentando además que este tipo de opiniones reflejan prejuicios arraigados, por lo que sentenció que "podríamos llamarlo racista, si llamáramos a las cosas por su nombre".

A pesar del malestar colectivo que generaron estos adjetivos en el entorno de la escuadra africana, Fae matizó su postura al señalar que "solo puedo esperar que sea una declaración torpe, en lugar de algo que esté pasando por su mente", dejando en claro que la mejor respuesta de su plantel se dará directamente en el terreno de juego.

Bastian Schweinsteiger es ahora comentarista de televisión REUTERS

En ese sentido, el timonel agregó que en este torneo han derrumbado viejas creencias que señalaban que los equipos africanos únicamente podían ser competitivos por su físico. "Lo único que puedo demostrar es que en la cancha los equipos africanos no somos solo físicos, somos técnicos y tácticos".

Mientras la prensa internacional debate el impacto de estas palabras —e incluso personajes como Jürgen Klopp han preferido evitar el tema—, Costa de Marfil ya se concentra en su histórico duelo de eliminación directa programado para el 30 de junio en Arlington, Texas, donde intentará en la cancha cerrar los comentarios de sus críticos con una actuación que le permita avanzar a la ronda de octavos de final con un rival que aún está por definirse.