España y la NBA, una reunión para estrechar lazos

La Federación Española de Baloncesto (FEB) inició una gira por Estados Unidos, marcando un hito en la gestión de su presidenta, Elisa Aguilar. Acompañada por el seleccionador nacional masculino, Chus Mateo. La comitiva española comenzó su agenda en Nueva York con una reunión de trabajo junto a la cúpula directiva de la NBA y la WNBA, encabezada por el comisionado Adam Silver y el comisionado adjunto, Mark Tatum.

Este encuentro, calificado por la FEB como una jornada de "alta productividad" deja las bases de una "hoja de ruta compartida". Durante la cita, se exploraron vías de colaboración en áreas críticas: desde el desarrollo de programas de formación y captación de talento, hasta estrategias conjuntas de comunicación y expansión comercial en el ámbito profesional.

En un gesto cargado de simbolismo, Aguilar obsequió a los directivos estadounidenses con las camisetas oficiales de "La Familia" personalizadas con sus nombres. Sin embargo, el presente más significativo fue la entrega de un cartel histórico de los partidos disputados por los Syracuse Nationals en Barcelona y Madrid, en mayo de 1956, recordando así la primera vez que una franquicia de la NBA pisó suelo español. Este guiño al pasado refuerza la narrativa de España como uno de los socios más antiguos y fiables de la liga estadounidense.

Elisa Aguilar destacó la receptividad de la NBA, subrayando que la organización norteamericana posee un "conocimiento exhaustivo del modelo de éxito español". Según la presidenta:

Saben el gran potencial que tenemos. Estamos en continuo crecimiento y los proyectos que puedan venir van a potenciar que sigamos siendo punteros en el mundo".

El viaje continuará con un enfoque más deportivo y cercano al jugador. La agenda española de la NBA incluye encuentros con figuras clave de la representación española en la liga: Santi Aldama (referente en los Grizzlies de Memphis) y Hugo González (quien busca consolidarse en los Celtics de Boston). Además, la delegación supervisará el progreso de los jóvenes talentos nacionales que compiten en la NCAA, asegurando que el puente entre el basquetbol de formación español y el ecosistema estadunidense se mantenga sólido.

Hoy en día, en la NBA destaca el palmense Santi Aldama, de los Grizzlies de Memphis, una pieza importante de su gracias a su versatilidad. En julio de 2025 firmó una extensión de contrato por 52 millones de dólares. El mes pasado, Aldama anotó 37 puntos contra Utah y Washington.

A su vez, en su año de novato, con 19 años, el guardia Hugo González se va haciendo hueco entre los Celtics de Boston. Recientemente registró un doble-doble de 10 puntos y 10 rebotes contra los Raptors de Toronto.

En su pico, la presencia de españoles en la NBA llego a diez jugadores, con Pau Gasol como su representante más importante.