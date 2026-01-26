Escándalo en Rusia: Despidieron a Robert Moreno por dirigir usando Inteligencia Artificial

La tecnología y el futbol cruzaron una línea que parecía lejana. Lo que comenzó como herramientas de Big Data para analizar estadísticas, derivaron en una de las historias más surrealistas del balompié internacional. Se reveló el caso del primer entrenador que habría perdido su empleo, presuntamente, por delegar decisiones cruciales a la inteligencia artificial (IA).

El protagonista de esta historia es el español Robert Moreno, conocido mundialmente por haber tomado las riendas de la selección de España en 2019 y haber sido la mano derecha de Luis Enrique en clubes de élite como el FC Barcelona, la Roma y el Celta de Vigo. Sin embargo, su paso por el FC Sochi de la Liga Premier de Rusia ha terminado envuelto en un escándalo tecnológico.

Todo estalló cuando Andrei Orlov, exdirector deportivo del club ruso, rompió el silencio sobre la gestión de Moreno. Según el directivo, el estratega no confiaba únicamente en su instinto o en su staff técnico, sino que recurría de manera habitual a la aplicación ChatGPT para tareas que van desde la logística hasta la táctica. Orlov asegura que, durante los 20 meses que el español estuvo en el banquillo, la IA tuvo un peso inexplicable en su gestión.

ENTRENAMIENTOS DE MADRUGADA Y VIAJES SIN DORMIR

Las acusaciones son tan detalladas como insólitas. El directivo ruso relató que Robert Moreno utilizaba la inteligencia artificial para armar las alineaciones titulares del equipo. Pero el uso de la tecnología no se detenía en el campo de juego. Según Orlov, la planificación de los viajes y las rutinas del equipo también se consultaban con el chatbot.

Uno de los episodios más críticos narrados por Orlov involucra un itinerario de viaje desastroso diseñado, supuestamente, bajo recomendaciones de la IA. Este plan obligó a los futbolistas a permanecer despiertos durante 28 horas consecutivas antes de un compromiso, afectando gravemente su rendimiento físico.

Robert Moreno dirigiendo un partido. REUTERS

Además, se implementaron técnicas poco ortodoxas, como despertar a la plantilla a las 5:00 a.m. para realizar actividades, algo que generó fricción interna. "Le pregunté: ‘Robert, todo está genial, pero ¿cuándo dormirán los chicos?’", confesó el exdirectivo, evidenciando la desconexión entre la lógica deportiva humana y las sugerencias automatizadas.

LA DEFENSA DEL TÉCNICO Y EL FICHAJE FALLIDO

La controversia no termina ahí. Se señala que ChatGPT también influyó en el mercado de fichajes. Orlov acusa a Moreno de haber validado la contratación del delantero kazajo Artur Shushenachev basándose en datos de la IA. El resultado fue decepcionante: el jugador anotó solo dos goles en 13 partidos y salió del club un año después.

Robert Moreno con bufanda. REUTERS

No obstante, Robert Moreno salió al paso de estas graves acusaciones. En declaraciones recientes, el técnico negó categóricamente haber utilizado la inteligencia artificial para tomar decisiones deportivas, armar onces iniciales o fichar jugadores. "Eso es completamente falso", sentenció Moreno.

El entrenador admitió haber usado ChatGPT, pero matizó que su uso fue estrictamente lingüístico. Al no dominar el idioma, utilizaba la herramienta para traducir del ruso al español y poder comunicarse, asegurando que su salida del Sochi fue un acuerdo mutuo debido a los malos resultados deportivos y no por una dependencia tecnológica.