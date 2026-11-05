Así reaccionó la familia de “Tecatito” Corona por su regreso al Tri

La felicidad por el regreso de Jesús Corona a la Selección Nacional impactó a toda su familia y obviamente a su hijo mayor con quien compartió la noticia grabada en video.

Gabriela, la esposa del jugador de Rayados de Monterrey, compartió en su cuenta personal de Instagram el momento justo en que su hijo llegó a casa y ya lo estaba esperando su papá, el “Tecatito” Corona para anunciarle que volverá a defender los colores del Tri.

Se espera que este jueves el Director Técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez dé a conocer la lista de convocados para enfrentar los Cuartos de Final de la Nations League, contra la selección de Jamaica en Monterrey, justo el estadio que hoy es casa del jugador.

¿Cuándo fue la última vez de Corona en el Tri?

Jesús "Tecatito" Corona llevaba más de 4 años sin vestir la camiseta de la Selección Mexicana. El último partido con el Tri fue el 5 de junio de 2022, en un encuentro amistoso disputado en Chicago contra Ecuador, que terminó 0-0 bajo el mando de Gerardo "Tata" Martino.

Posterior a esa fecha, una grave lesión de peroné y ligamentos sufrida en agosto de 2022 con el Sevilla le impidió disputar el Mundial de Catar 2022, quedando fuera de las convocatorias nacionales desde entonces.

Será considerado nuevamente para la Fecha FIFA de noviembre de 2026 por el cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez, para disputar los partidos de la Concacaf Nations League frente a Jamaica.