"Es fantástico": Conceição elogia a Guillermo Ochoa previo al duelo entre México y Portugal

Previo al partido amistoso entre la Selección de Portugal y la Selección Mexicana, el delantero portugués Francisco Conceição elogió la trayectoria de Guillermo Ochoa destacando la longevidad y calidad del arquero mexicano. Conceição calificó a Ochoa como “un portero fantástico” y resaltó que su carrera “habla por sí sola”, en referencia al impacto y la relevancia que ha tenido Memo en el futbol internacional.

El portugués compartió una curiosa anécdota: comentó que Ochoa juega con su hermano en Chipre, haciendo alusión al hecho de que ambos han coincidido en el fútbol de ese país, donde Ochoa ha militado recientemente con el AEL Limassol de la Primera División chipriota.

Juega con mi hermano allá en Chipre, así que lo conozco muy bien. Sé que es un portero fantástico. Creo que la carrera que ha tenido habla por sí sola. Incluso hoy sigue siendo un gran guardameta, por eso también es convocado a la selección”, expresó.

La declaración de Conceição llega en un contexto donde la atención hacia el portero mexicano se mantiene alta, no solo por su extensa carrera con la selección nacional mexicana y su experiencia en Europa, sino también por su posible participación en futuras competiciones importantes.

Conceição, actualmente juega para la Juventus y cuenta con trayectoria internacional en la Selección de Portugal, usó el comentario para mostrar respeto hacia uno de los porteros más reconocidos de México, lo cual fue bien recibido por aficionados de ambos países, especialmente en la antesala de próximos compromisos futbolísticos entre selecciones.

De igual manera destacó que los dirigidos por Roberto Martínez cuentan con la calidad para siempre buscar enfrentar a los mejores: