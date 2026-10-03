Elías Montiel será pronto el referente de México: Benjamín Mora

Benjamín Mora, entrenador del Pachuca, reconoció la calidad del que una vez vistió de Tuzo, de Elías Montiel.

El estratega no ocultó el gusto por encontrarse con el ahora capitán de la Selección Mexicana Sub-23 y fichaje destacado del torneo de Liga MX con el Atlas.

"El flaco maravilloso, la verdad es que es un chavazo", expresó Mora tras la victoria del Pachuca en el amistoso sobre el Tri Sub-23 (4-0), en un amistoso celebrado en el Estadio Hidalgo.

Montiel registra en su historial con selecciones menores: 13 partidos con la categoría Sub-20 y tres con la Sub-18.

Incluso el entrenador pretendió que Elías Montiel jugara un lapso otra vez con los Tuzos.

"Le dije, cuando fue a saludar a sus compañeros en el vestuario, que jugara medio tiempo con nosotros, pero creo que no se podía. Pero muy bien, la verdad es que muchos recuerdos muy bonitos en el poco tiempo con él".

De igual manera, Mora no reparó en las expectativas sobre el futbolista que también está en el radar de la Selección Mexicana mayor.

"Muchos recuerdos muy bonitos del poco tiempo que lo tuve, la fortuna de tener a Elías.

"Creo que será un referente en nuestro país en corto tiempo tanto en Selección sub-23 como en la mayor".

Cabe recordar que Elías Montiel arribó con los rojinegros del Atlas en septiembre pasado, una incorporación que valió cerca de 12.5 mdd.

"Está en un proceso de crecimiento y creo que con Atlas también va a tener sus minutos, entonces todos estaban muy contentos de verlo, porque es un chico muy noble con los pies en la tierra".