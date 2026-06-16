EE. UU. ya ayuda a tramitar la visa de la madre de Vozinha para el Mundial

"No logró estar aquí por el tema de la visa… por el dinero que tenemos que pagar por ella. No lo conseguimos a tiempo, y me encantaría que ella estuviera aquí", fueron las palabras del portero de Cabo Verde, Vozhina, tras su actuación ante España donde sacaron el empate y donde él se convirtió en el jugador del encuentro deteniendo los 27 disparos de los ibéricos.

Sus palabras reflejaban el deseo de un hijo que no pudo tener a su madre por problemas de visado, un tema que se ha visto recurrentemente en el Mundial 2026 como en ningún otro como consecuencia de las modificaciones en las políticas migratorias del país norteamericano.

Mientras el pequeño país de 530,000 habitantes celebraba el resultado más importante de su historia futbolística y las redes del portero explotaban (pasando de 50,000 a más de 9.7 millones de seguidores en Instagram), Vozinha aprovechaba los reflectores para visibilizar una dura realidad: su madre no pudo acompañarlo en las gradas debido a los costosos requisitos migratorios impuestos por el gobierno estadunidense, que exige una fianza de hasta $15,000 dólares a los ciudadanos de ciertos países con altas tasas de visados vencidos.

El Departamento de Estado interviene para resolver la situación

Tras la enorme repercusión de las declaraciones del arquero, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha reaccionado públicamente este martes para intentar solucionar el problema de inmediato. Un funcionario de la institución aclaró que, tras revisar el sistema, no existía una solicitud formal previa y que la política actual contempla excepciones completas para las familias de los deportistas:

El portero de Cabo Verde REUTERS

"El Departamento de Estado de EE. UU. no tiene constancia de que esta persona haya solicitado un visado. Todos los familiares de los jugadores son elegibles para la exención de la fianza de visado, y el Departamento está contactando activamente a la familia del jugador para asistirlos con los servicios de visado", expresó la institución en declaraciones que presenta CNN.

Según fuentes cercanas al caso, el verdadero obstáculo actual es que la madre de Vozinha no cuenta con un pasaporte activo en este momento, por lo que las autoridades ya están agilizando el proceso para que obtenga el documento de viaje.

El sitio web oficial del gobierno estadunidense reitera que el requisito de la fianza queda anulado para "atletas, miembros del equipo e integrantes de la familia inmediata" que participen en la Copa del Mundo 2026.

El objetivo de la diplomacia norteamericana es lograr que la madre del arquero pueda viajar a tiempo para el próximo partido de Cabo Verde, programado para este domingo a las 4 de la tarde cuando enfrenten a Uruguay en Miami, un cotejo en donde se jugarán el pase a la segunda ronda.