"La dirección es la correcta": Bottas confía en el gran salto de Cadillac en Miami

Cadillac ha completado las tres primeras carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1, dos de ellas con sus dos coches cruzando la línea de meta en China y en Japón con Sergio “Checo” Pérez finalizando en la vuelta del líder en Suzuka, aunque en ambas ocasiones fuera de los puntos.

La escudería americana ya informó después de la carrera en Japón que preparan un gran paquete de actualización que deberá estar listo para el Gran Premio de Miami, la carrera con la cual reiniciará el calendario tras la cancelación de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita ante el conflicto armado de Israel e Irán.

Para Valtteri Bottas, compañero de “Checo” Pérez, el tema en el que se debe dar un paso adelante está en la carga aerodinámica, un punto donde desde un inicio el piloto mexicano ha señalado que el chasis de Cadillac tiene su principal debilidad. De hecho, algunos especialistas habían señalado el diseño del coche americano como “simple” en ese sentido.

"Aunque nos falta carga, parte de la facilidad de conducción, el equilibrio del coche está en una ventana decente desde el principio”, dijo el piloto finlandés sobre las primeras impresiones en carreras reales que ha percibido del Cadillac.

"Siento que hemos ganado un poco de carga, un poco de estabilidad", indicó Bottas al hacer un balance de las primeras carreras de la campaña. El finlandés no pudo concluir la carrera inaugural en Australia mientras que Sergio Pérez sí lo hizo.

En Japón, Bottas estrenó algunas pequeñas modificaciones, pero nada trascendental, a lo cual dio un balance positivo. “Funcionó como esperábamos. Ganamos un poco de carga, especialmente en la parte trasera, y ojalá un paso mayor en Miami. Todavía nos falta mucho en comparación con los equipos punteros, pero al menos la dirección es la correcta”.

Para el compañero del mexicano, la situación en Cadillac es positiva y los primeros kilómetros han servido para corroborar los fundamentos del coche, por lo que a partir de ahora debe haber un avance constante.

"Todos los fundamentos están ahí para dar buenos pasos. Hay mucho en desarrollo, lo cual es bueno. El parón de abril probablemente nos va a ayudar un poco más”, finalizó el piloto de la firma americana.