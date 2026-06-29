Diego Forlán revela que Fernando Muslera tuvo fiebre previo al partido contra España

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo dejó una de las imágenes más llamativas de la jornada cuando Fernando Muslera fue sustituido por Sergio Rochet al inicio del segundo tiempo del partido frente a España.

Uruguay quedó fuera del Mundial después de empatar con Arabia Saudita y Cabo Verde, además de caer 1-0 frente a España en la última jornada del Grupo H.

El cambio de Muslera llamó la atención debido a que no se observó una lesión evidente durante la primera mitad. Al término del partido, Bielsa aclaró que fue el propio portero quien pidió abandonar el terreno de juego.

“Yo no tomé la decisión, es una decisión que tomó el mismo Muslera”, declaró el seleccionador uruguayo.

Diego Forlán explica por qué Muslera pidió el cambio

Durante una conversación con Sergio “Kun” Agüero para ESPN, Diego Forlán dio a conocer que Fernando Muslera había pasado la noche previa al partido con un cuadro de fiebre.

“El Nando la noche anterior estuvo con 40 o 41 de fiebre…”, comentó el exfutbolista uruguayo.

Esa condición física habría sido determinante para que el guardameta solicitara el cambio durante el descanso del partido.

La situación también coincidió con la jugada que terminó definiendo el encuentro y que significó la eliminación de Uruguay.

El error de Muslera le costó el partido a Uruguay. REUTERS

El error de Muslera que marcó el partido

Al minuto 42, Álex Baena sacó un disparo detrás del manchón penal que Fernando Muslera no logró controlar. El balón terminó dentro de la portería para el 1-0 de España, resultado que se mantuvo hasta el silbatazo final.

Ese gol dejó a Uruguay sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa, en una jornada en la que incluso tenía opciones de terminar como líder del grupo.

Para el inicio del segundo tiempo, Sergio Rochet ocupó el lugar de Muslera bajo los tres postes. La sustitución fue explicada primero por Marcelo Bielsa al finalizar el encuentro y posteriormente por Diego Forlán, quien reveló que el experimentado arquero afrontó el partido pese al cuadro de fiebre que presentó desde la noche anterior.

Con la derrota ante España, el conjunto charrúa cerró su participación en la Copa del Mundo antes de lo previsto, luego de sumar dos empates y una derrota en la fase de grupos.