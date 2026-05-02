VIDEO: Deportista millonario hace el ridículo en el campo de juego

Malik Willis, quarterback de los Dolphins, ya tuvo su primer momento viral en Miami, pero no fue precisamente con un balón de futbol americano. El nuevo jugador de la franquicia protagonizó una escena tan incómoda como llamativa al fallar de forma evidente durante la ceremonia del lanzamiento de la primera bola previo al juego entre los Marlins y Phillies.

Con contrato de 3 años y 67.5 millones de dólares, el mariscal de campo subió al montículo con confianza, incluso mostrando una mecánica completa con windup y levantamiento de pierna. Todo lucía bien… hasta que soltó la pelota.

El lanzamiento salió muy alto y totalmente desviado, lejos del guante del infielder Graham Pauley, quien tuvo que ir por ella tras rebotar en el backstop. La reacción en el loanDepot park fue inmediata, con un murmullo generalizado de sorpresa entre los aficionados.

El propio Willis intentó tomarse el momento con humor y respondió en redes sociales con un “I slipped” (me resbalé), acompañado de un emoji llorando, aceptando el error que rápidamente se volvió viral.

Lejos de ser un caso aislado, este tipo de situaciones han ocurrido incluso con figuras de élite. Jugadores como Patrick Mahomes, Tom Brady o Russell Wilson han tenido lanzamientos irregulares, mientras que otros como Travis Kelce incluso han botado la pelota antes de llegar al plato. El caso más recordado sigue siendo el de 50 Cent, considerado uno de los peores de todos los tiempos.

Más allá del momento, la escena no refleja el verdadero nivel del quarterback, quien llega a Miami con la expectativa de liderar la ofensiva bajo el mando de Jeff Hafley, en un proyecto que busca darle un giro a la franquicia tras su paso por Green Bay.

Incluso, en el mismo evento dejó ver que no está peleado con el diamante, pero no desde la loma, sino con el bat, al registrar una velocidad de salida de 109.6 mph en jaula de bateo, demostrando que lo suyo puede ir más por el lado ofensivo que desde el montículo.

Al final, lo ocurrido confirma que lanzar la primera bola es mucho más complicado de lo que parece, incluso para atletas de alto nivel. Para él quedará como una anécdota en su llegada a Miami, mientras que para los aficionados será simplemente otro de esos momentos virales que el deporte regala, esperando que cuando tenga el balón en las manos, la historia sea muy distinta.