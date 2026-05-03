“Una decisión dura para él”, señala Huiqui sobre Charly Rodríguez 

Joel Huiqui no se engancha con el futuro, pero tampoco le huye a la exigencia. Tras la victoria de Cruz Azul, dejó claro que vive el presente con intensidad, consciente del tamaño del reto que implica dirigir a un equipo donde la presión no se negocia.

Cuestionado sobre si un eventual título podría abrirle la puerta a la continuidad en el banquillo, Huiqui fue mesurado y dejó la decisión en manos de la directiva, sin perder de vista el privilegio que representa su cargo.

“La decisiones es de la directiva. Yo estoy muy contento de estar aquí, lo estoy disfrutando y para mí es un gran reto, estoy en club muy grande pero ya después veremos qué pasa”, señaló Huiqui.

Más allá de su situación personal, no esquivó el tema de la exigencia histórica de la institución. En Cruz Azul no basta con competir, hay que levantar trofeos.

“Obviamente el club siempre tiene esa obligación. El entrenador o el jugador que venga a reforzar siempre tiene la obligación de hacer un buen torneo y conseguir la décima”.

El técnico también se refirió a la ausencia de Charly Rodríguez en la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al Mundial, una decisión que reconoció tomó por sorpresa dentro del club. Sin embargo, lejos de quedarse en la frustración, apuntó a convertir ese golpe en motivación.

“Nos sorprendió. Fue una decisión dura para él y para el equipo porque consideramos en la institución que es uno de los mejores jugadores que tiene la liga. Él manifiesta su descontento y tristeza pero creo que de las cosas malas salen lo bueno y tiene la oportunidad de levantar la décima con nosotros”.