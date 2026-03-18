Cruz Azul vs LAFC de Heung-Min Son, cuartos de final de Concachampions

Se definió un cruce de los Cuartos de final de la Concachampions, donde Cruz Azul se medirá al LAFC del coreano Heung-Min Son, después de que La Máquina y el cuadro de la MLS superaran los Octavos de final.

Cruz Azul eliminó a Monterrey con marcador global de 4-3 con una ‘joyita’ de gol de José Paradela.

Heung-Min Son y el LAFC eliminaron al Alajuelense para avanzar a cuartos de final de Concachampions AFP

“Resolvimos una serie de Octavos de final sumamente exigente ante un rival que pudimos haber encontrado en la final, emocionalmente nos exigió mucho el desarrollo del partido. Seguimos en ambos frentes (liga local y Concacaf) con muy buenas perspectivas”, Nicolás Larcamón.

Cruz Azul alargó su racha de 14 partidos sin perder: 10 en Liga MX y 4 en Concachampions.

El actual campeón busca su octava corona en Concachampions. De lograrlo, llegaría a su octava corona y se convertiría en el máximo ganador en la historia del torneo.

Por su parte, Heung-min Son y Denis Bouanga llevaron al LAFC a los Cuartos de final, luego de remontar al Alajuelense para un global de 3-2.

“Pasar fue muy complicado, fue una serie muy pareja. En el aspecto físico, de trabajo y mentalidad, el futbol del Alajuelense es fuerte y bueno; es un equipo que defiende bien, con gran mentalidad y mucho corazón, pero les faltó algo de calidad en la construcción”, dijo Marc dos Santos, técnico del LAFC.