Toluca y Puebla empatan en partido para el olvido; Córdova falló penal

Sebastián Córdova se convirtió en el villano de los Diablos y Toluca empató 0-0 ante Puebla en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 de Liga MX; el actual bicampeón dormirá como 2° de la tabla general.

Tras 12 días sin actividad de Liga MX, este compromiso abrió el telón del fin de semana en el Estadio Cuauhtémoc, donde La Franja comenzó dominando e inclinando la cancha a su favor, contando con una jugada polémica dentro del área que el fuera de lugar semiautomático marcó como una -milimétrica- posición adelantada.

A partir de ese momento, los de Antonio Turco Mohamed lograron reaccionar y, durante el tiempo de compensación, Sebastián Córdova contó con la oportunidad de poner a Toluca por delante desde el manchón penal, sin embargo, Ricardo Gutiérrez adivinó la trayectoria del esférico y atajó el intento.

Antes de marcharse a los vestidores, jugadores de ambos conjuntos se enfrentaron y las tarjetas amarillas comenzaron a volar desde la mano del árbitro central, Abraham de Jesús Quirarte.

Tarjeta roja por entrada artera

Cuanod corría el minuto 63 del partido, el defensor Nicolás Díaz perdió completamente la cabeza y cometió una entrada artera por detrás al recién ingresado Franco Rossi, viendo la tarjeta roja de manera inmediata sin necesidad de acudir al VAR para algún tipo de revisión que pudiera revertir lo sucedido.

A partir de dicho instante, los visitantes se fueron al frente en busca de dormir en lo más alto de la tabla general y tomaron completamente la iniciativa, mientras que Puebla replegó con la intención de evitar su tercera derrota en el presente torneo.

Finalmente, pese a lo sucedido en los arcos, el marcador no se movió y Toluca alcanzó los 8 puntos, colocándose momentáneamente en el 2° peldaño de la tabla general, mientras que Puebla se mantiene fuera de los sitios de Liguilla al ser 12° con únicamente 4 puntos.

Puebla se mantiene fuera de los puestos de Liguilla, mientras que Toluca es sublíder momentáneo. Mexsport

Sus rivales para la Jornada 5

Para la siguiente fecha del Clausura 2026, La Franja visitará la frontera del país para medirse al conjunto de Gilberto Mora, mientras que el actual bicampeón de Liga MX protagonizará uno de los partidos estelares del fin de semana al recibir en el Infierno a La Máquina.

Estos son los partidos que se disputarán:

Xolos Vs Puebla / viernes 6 de febrero, 21:00 horas - Estadio Caliente.

Toluca Vs Cruz Azul / sábado 7 de febrero, 17:00 horas - Estadio Nemesio Diez.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

En la Jornada 5, Puebla visitará a Xolos y Toluca recibirá a Cruz Azul. Mexsport

BFG