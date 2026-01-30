Fuera de lugar semiautomático genera nueva polémica en regreso de Liga MX

Durante el regreso de la Liga MX tras el parón por los partidos de la Selección Mexicana, el fuera de lugar semiautomático desató infinidad de críticas tras la posición adelantada marcada en contra de Puebla, misma que evitó un penal a favor de La Franja frente al Toluca.

En partido correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, Puebla recibió a Toluca en la cancha el Estadio Cuauhtémoc, compromiso que reanudó la actividad en el futbol mexicano luego de 12 días de parón por los compromisos que sostuvo el Tri frente a Panamá y Bolivia.

Fue durante el minuto 21 cuando la tecnología del fuera de lugar semiautomático entró en vigor de nueva cuenta, ya que los locales contaron con un penal a favor debido a una patada dentro del área por parte de Bruno Méndez sobre Esteban Lozano.

Ante la incertidumbre que se vivía sobre el terreno de juego, el árbitro central -Abraham de Jesús Quirarte- pidió que los jugadores se alejaran y dejaran que los silbantes del VAR le dieran indicaciones sobre lo sucedido en el área, determinando un milimétrico fuera de lugar.

Determinando que no habría penal por posición adelantada del delantero Camotero, los jugadores de Puebla reclamaron la decisión, mientras que Toluca logró recomponerse y revertir la situación, contando con una oportunidad desde los once pasos durante el tiempo agregado, misma que Sebastián Córdova no logró concretar debido a la atajada de Ricardo Gutiérrez.

Tras la polémica y el penal fallado, Puebla y Toluca se marcharon sin anotaciones al medio tiempo.

BFG