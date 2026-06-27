¡HISTÓRICO! James Rodríguez supera a Valderrama como el colombiano con más partidos en Mundiales

James Rodríguez volvió a hacer historia con la Selección de Colombia durante el duelo frente a Portugal en la Fase de Grupos del Mundial 2026, al convertirse en el futbolista colombiano con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo.

El capitán de la Tricolor alcanzó los 11 encuentros mundialistas, superando la marca de 10 partidos que compartía con Carlos Valderrama y Freddy Rincón, dos de las máximas leyendas del futbol colombiano.

James Rodríguez rompe un récord histórico

Con su presencia como titular ante Portugal, James Rodríguez estableció un nuevo récord para el futbol colombiano gracias a sus participaciones en Brasil 2014, Rusia 2018 y el Mundial 2026.

El mediocampista de 34 años continúa ampliando su legado con la Selección de Colombia, donde además de ser el capitán, se mantiene como uno de los referentes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Colombia ya está clasificada a Octavos de Final

Más allá de la marca individual de James Rodríguez, la Selección de Colombia afrontó el compromiso frente a Portugal con el boleto asegurado a los Octavos de Final del Mundial 2026, tras sus triunfos sobre Uzbekistán y República Democrática del Congo.

La experiencia y liderazgo del mediocampista han sido determinantes en el buen desempeño del conjunto cafetero durante la Copa del Mundo.

James sigue ampliando su legado con Colombia

Además del récord de partidos disputados, James Rodríguez continúa siendo el máximo goleador de Colombia en la historia de los Mundiales, con seis anotaciones.

El capitán colombiano también se mantiene cerca de otras marcas históricas relacionadas con asistencias, minutos jugados y partidos internacionales, consolidándose como uno de los mejores futbolistas que ha dado el país.

A sus 34 años, James Rodríguez sigue escribiendo nuevas páginas en la historia de la Selección de Colombia, reafirmando su lugar entre las máximas figuras del futbol cafetero.