Randal Willars desafía al poderío chino; queda a menos de cinco puntos del oro en la Súper Final

Randal Willars Valdez estuvo a 4.80 puntos de hacer historia en la prueba de plataforma de la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026. El mexicano de 24 años acumuló 538.15 unidades en la final individual disputada en el Centro Acuático Nacional de Beijing (El Cubo de Agua) para colgarse la presea de plata.

El campeón fue el chino Yuming Bai, de 19 años, con 542.95 puntos. La diferencia fue de menos de cinco unidades, la menor que ha separado a un mexicano del oro en esta prueba en la historia reciente del circuito. El bronce quedó en manos del también chino Junjie Lian, con 506.80, lo que realza la actuación de Willars que sacó más de 31 puntos sobre el tercer lugar.

La actuación del clavadista tricolor confirmó su condición de rival directo para los dominadores históricos de la prueba. Bai, una de las principales promesas del gigante asiático, llega a la competencia mundial con el respaldo del sistema de alto rendimiento chino y la ventaja adicional de competir en casa y a pesar de ello, Willars quedó muy cerca de superarlo.

La plata en la prueba individual se sumó a una participación global sobresaliente de Willars a lo largo de los tres días de competencia en Beijing. El capitalino terminó como el atleta más activo del podio mexicano en esta edición de la Súper Final, con presencia en tres de las cuatro preseas conquistadas por la delegación nacional.

México cerró la competencia como sublíder del medallero general, por detrás del anfitrión China. La delegación tricolor participó con once clavadistas en las nueve pruebas programadas del 1 al 3 de mayo.

El resultado de Willars en la individual cobra relevancia adicional en el contexto del calendario olímpico. El ciclo rumbo a los Juegos de Los Angeles 2028 inició formalmente esta temporada, y las actuaciones en la Súper Final funcionan como termómetro del nivel global. Un mexicano a menos de cinco puntos del campeón mundial en plataforma individual no era un dato habitual en las últimas ediciones del circuito.

El cuarto lugar de la final fue para el australiano Cassiel Rousseau, con 480.70 unidades, a 62.25 puntos del ganador, lo que dimensiona aún más la solidez de la actuación de Willars en la capital china.

Randal Willars demostró que se codea con las potencias en la prueba reina de los clavados: la plataforma individual. Conade

Balance de México en la Súper Final de Beijing 2026

La delegación mexicana abrió la competencia con una medalla de plata de los subcampeones olímpicos de París 2024, Osmar Olvera y Juan Celaya, en la prueba de trampolín sincronizado, así como un bronce con Kevin Berlín y Randal Willars en la plataforma sincronizada.

La segunda plata llegó en la prueba por equipos mixtos, en la que Osmar Olvera, Randal Willars, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo sumaron 422.50 puntos. El equipo chino ganó el oro con 463.70 unidades, mientras que Australia completó el podio con 410.45.

Osmar Olvera cerró su participación con un bronce en la prueba individual del trampolín, al acumular 480.50 puntos.Con la plata individual de Willars, México sumó cinco preseas (tres de plata y dos de bronce) para cerrar en la segunda posición del medallero general, únicamente por detrás de China, que lideró la clasificación con los oros de la competencia.