Chivas, FC Juárez y Toluca van a la liguilla; restan dos sitios por definir en la Liga MX femenil

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil comienza a tomar forma. Tras concluir la Jornada 12, Chivas, FC Juárez y Toluca aseguraron su lugar en la fase final, por lo que ya son seis los clubes que tienen su boleto a los cuartos de final del torneo.

La Liga MX Femenil dio a conocer la actualización a través de sus canales oficiales, luego de una fecha que definió nuevos clasificados. América, Rayadas y Tigres ya habían conseguido su pase, mientras que los resultados recientes permitieron que el Guadalajara y los dos equipos del Grupo A completaran la lista de invitados confirmados.

¿Qué equipos están clasificados en la Liguilla?

Con dos jornadas por disputarse en la fase regular, el Grupo A ya tiene definidos a sus cuatro representantes: Rayadas, Tigres, FC Juárez y Toluca. Los equipos regiomontanos encabezaron la clasificación del sector, mientras que las Bravas y las Diablas aseguraron los lugares restantes.

En el Grupo B, América y Chivas ya tienen garantizada su participación en la fase final. Los otros dos boletos todavía están en juego entre Atlético de San Luis, Pumas, Atlas y Pachuca, que mantienen distintas posibilidades de avanzar de acuerdo con sus resultados y posiciones.

¿Cómo funciona el formato de Liguilla?

El Apertura 2026 estrenó un sistema de competencia dividido en dos grupos de nueve equipos. A diferencia de los torneos anteriores, la clasificación ya no depende de una sola tabla general: los cuatro primeros lugares de cada sector avanzan directamente a los cuartos de final.

Los cruces se definirán de acuerdo con la posición final de cada club. El líder del Grupo A enfrentará al cuarto del Grupo B, mientras que el primer lugar del Grupo B jugará contra el cuarto del A. Las otras dos series enfrentarán al segundo de un sector contra el tercero del otro.

Con este formato, los equipos que ya consiguieron su clasificación todavía tienen objetivos por cumplir en las últimas fechas, pues su posición determinará al rival que enfrentarán en la primera ronda de eliminación directa.

La fase regular entra así en su tramo decisivo, con seis lugares definidos y dos boletos disponibles en el Grupo B antes del inicio de la lucha por el título.