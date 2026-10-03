¿Chicharito y Landon Donovan se vuelven a “enfrentar”?

Ver a dos de las máximas leyendas de dos diferentes países en una misma pantalla, analizando la actualidad de sus selecciones, siempre será un lujo.

Javier Hernández y Landon Donovan, los dos máximos goleadores con las selecciones de México y Estados Unidos, respectivamente, se conectaron en un live previo al juego de esta noche entre ambos países.

Y por si fuera poco, en la charla también estuvo presente el arquero más significativo que ha tenido la selección de Estados Unidos, Tim Howard y a quien Javier Hernández enfrentó en varias ocasiones defendiendo la camiseta de sus respectivos países.

En la plática, que se llevó a cabo en idioma inglés, fue compartida en la cuenta de Instagram del Podcast Unfilteredsoccer, tocaron puntos como el papel de los medios de comunicación en el desarrollo del futbol y cómo viven su etapa personas ahora que ya no forman parte de sus respectivas selecciones.

Yo creo y voy a hablar por ti también, que puedo hablar como un jugador o como un atleta o como una persona, cuando logras más de lo que crees tienes menos arrepentimiento, puedes estar más en paz con tus pensamientos, con la forma de ver las cosas y después puedes amar de regreso. Por qué voy a estar en contra si México me dio todo y yo le di todo a México y tú también para Estados Unidos”, mencionó Javier Hernández.

Donovan, la leyenda que transformó el futbol de Estados Unidos

Landon Donovan es considerado el futbolista más trascendental en la historia de la selección masculina de Estados Unidos. Su impacto no solo se mide en números, sino en cómo elevó el estatus del futbol estadounidense a nivel global.

Con 57 goles y 58 asistencias en 157 partidos, Donovan se mantiene como el máximo anotador histórico del representativo norteamericano (compartido con Clint Dempsey) y el líder absoluto de pases a gol. Fue figura fundamental en la conquista de cuatro títulos de la Copa Oro (2002, 2005, 2007 y 2013) y en el histórico subcampeonato de la Copa Confederaciones 2009.

Disputó tres Copas del Mundo (Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010), sumando 5 anotaciones. Destacó especialmente en 2002, donde fue nombrado Mejor Jugador Joven del torneo tras guiar a su país hasta los Cuartos de Final, eliminando a México en octavos.

En 2010 regaló uno de los momentos más icónicos del futbol estadounidense con su agónico gol ante Argelia al minuto 91. A nivel de clubes, es el máximo referente histórico de la Major League Soccer tras brillar con San Jose Earthquakes y LA Galaxy, conquistando seis MLS Cups.

Además, tuvo pasos por el futbol europeo con el Bayer Leverkusen, Bayern Múnich y Everton, dejando un legado de profesionalismo que inspiró a las siguientes generaciones.