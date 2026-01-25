Chicharito vuelve a meter gol en las redes con su sarcasmo: "Ahí va el penal que volé"

Javier Chicharito Hernández en el limbo. Nadie sabe aún si su carrera como futbolista ha terminado y ha empezado su trayectoria de influencer, o qué es lo que está haciendo actualmente. Lo único verdadero es que ha vuelto a aparecer en un vídeo grabado en una playa de Los Ángeles y nuevamente rompió tendencias con sus mensajes.

Como es normal cuando el Chicharito hace un vídeo, dicta un pensamiento de vida, según la observa él. Sin embargo, en esta ocasión, pasó de la solemnidad a terminar con una broma sobre el penal que voló en su último juego con las Chivas.

Javier Hernández, quien tuvo un mal regreso con el Guadalajara y un último semestre de caos, entró al último juego contra Cruz Azul por los cuartos de final del torneo Apertura y cuando tuvo la oportunidad de anotar un gol para dar el pase a su equipo a la siguiente fase, la voló.

Ese penal marcó su salida y para muchos, el final de su portentosa carrera, atrayendo el odio de muchos aficionados de las Chivas, pero también la defensa de muchos otros por alabarlo a pesar de su mal estado.

EL NUEVO MENSAJE DEL CHICHARITO

Apareció de nuevo Javier Chicharito Hernández caminando por la playa. Gorra, sueter a los hombros, buen ánimo y un día soledado. A lo lejos se divisa una feria y unas bellas casas junto al mar.

No todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales y si todos o todas te tocan igual el patrón es tuyo, el problema no es de la humanidad. Hay hombres impecables y hay mujeres maravillosas... ¡No mames, ahí va el penal que volé!“.

Con eso termina el vídeo y el Chicharito se va entre risas como quien ha hecho una travesura en la escuela y corre a esconderse.

En el post del mensaje se lee:

“Todavía no cae el balón... La risa aparece cuando el dolor se convirtió en fuerza. La vida es un juego, disfrútala no te quedes en el qué dirán. Mereces una vida maravillosa, constrúyela”.