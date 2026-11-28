El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez arrancará desde el último lugar de la parrilla en el Gran Premio de Qatar 2026 tras una calificación en Lusial donde no lograron resolver los problemas operativos que se presentaron desde el viernes, esto sumado a la sanción que tiene pendiente desde Las Vegas.

El fin de semana ha estado marcado por fallas técnicas desde las prácticas libres, lo que impidió que el mexicano trabajara adecuadamente en la puesta a punto y el balance aerodinámico de su Cadillac. A diferencia de su compañero Valtteri Bottas, quien tuvo una sesión limpia y logró ubicarse en el cajón 21 con un crono de 1:25.363, Checo Pérez sufrió con la falta de agarre en la parte trasera del monoplaza.

"Ha sido un fin de semana muy difícil hasta ahora. Tuvimos problemas en cada sesión y hoy probamos algo que no funcionó, lo que nos dejó un poco en desventaja. Es un fuerte recordatorio de que todavía estamos lejos en el aspecto operativo y es algo que tenemos que resolver", declaró Pérez tras bajar del auto.

De cara a la competencia de este domingo, el mexicano señaló que el objetivo será controlar el desgaste del neumático delantero izquierdo para intentar remontar posiciones.

Por su parte, Marcin Budkowski, director del equipo Cadillac, reconoció que el trazado de Lusail representa un reto complejo para las características del auto estadunidense, aunque destacó el avance mostrado por Bottas frente a rivales cercanos como Aston Martin.

"Checo ha tenido un fin de semana más difícil, en el que batallamos para encontrar la puesta a punto ideal y tuvimos que hacer varios compromisos", explicó Budkowski. El directivo añadió que la clave en la carrera será administrar las llantas dentro de las ventanas obligatorias de paradas en pits, apostando por una buena ejecución estratégica para ganar lugares en pista.