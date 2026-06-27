Checo Pérez lamenta que la calificación no resultó como esperaban, pero confía en la carrera

La pérdida de tiempo del viernes para Sergio Pérez y Cadillac en el Gran Premio de Austria costó el rendimiento en la calificación y pese a quedar a solo cuatro décimas de superar el corte hacia la Q2, el piloto tapatío —quien cronometró una marca de 1:08.945s— reconoció que el monoplaza arrastraba las consecuencias del caótico viernes de prácticas libres:

“Hoy fue complicado dado que estábamos en desventaja tras las paradas de ayer, pero en términos generales maximizamos lo que pudimos. En su lugar, nos enfocamos en la preparación de la carrera, ya que sabemos lo importante y complicada que será la degradación de los neumáticos aquí mañana. Está súper cerrado allá afuera, pero siento que tenemos un buen ritmo de carrera, así que espero que este enfoque dé sus frutos”, indicó Checo Pérez, quien espera que el paquete de actualizaciones funcione correctamente en tandas largas.

Checo Pérez afrontó diversos problemas en las dos prácticas del viernes en Austria. REUTERS

Graeme Lowdon respalda la estrategia y apunta a la gestión de neumáticos

El director de la escudería, Graeme Lowdon, respaldó las palabras del piloto mexicano, admitiendo el duro golpe logístico que significó la pérdida de kilometraje en pista para el desarrollo del paquete de diez actualizaciones del monoplaza.

“Siempre iba a ser un día complicado después de la pérdida de tiempo en pista ayer. Probablemente nos costó mucho tiempo de vuelta, ya que no pudimos optimizar realmente la preparación para la clasificación. Sin embargo, estamos en una forma relativamente buena para la carrera de mañana, ya que trabajamos mucho en comprender el comportamiento de los neumáticos. Esto será crucial ante las altas temperaturas en una vuelta tan corta”.

De cara a la competencia del domingo, pactada a 71 vueltas, la estructura norteamericana mantendrá la cabeza fría con el objetivo de ganar posiciones con estrategia. "Nos mantendremos concentrados y seguiremos trabajando duro para intentar progresar lo más posible en la carrera", concluyó Lowdon .