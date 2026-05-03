Charles Leclerc se culpa por error "inaceptable" en última vuelta en Miami

Charles Leclerc pasó de luchar por subir al podio en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 a tener que sobrevivir en la última vuelta, luego del trompo que protagonizó.

El monegasco fue el primero de los líderes en detenerse en la zona de pits, en la vuelta 22 de las 57 pactadas, mientras cuestionaba las decisiones de los ingenieros de Ferrari considerando que se pronosticaba lluvia para los siguientes minutos.

Pero la carrera se mantuvo bajo piso seco, por lo que tuvo que completar el resto del recorrido con el mismo juego de neumáticos duros. Esto lo puso en desventaja ante Oscar Piastri, quien lo rebasó poco antes de comenzar el giro final.

Después vino su error, el cual calificó de “inaceptable”, ya que mientras intentaba recuperar el puesto ante el australiano con el uso de energía, trompeó en la Curva 3 y rozó la pared externa del circuito callejero.

“La culpa es sólo mía. No tengo mucho más que añadir. Estoy muy decepcionado con mi error. No debió haber pasado”, admitió a Sky Sports.



Apreté mucho en la penúltima vuelta. Pensé que era buena idea dejar pasar a Oscar para yo poder rebasarlo. Sabía que de otra manera sería muy difícil ponerme delante”.



Fue una pésima decisión y en cuatro curvas eché a perder una carrera muy buena. Estoy muy frustrado por ello. No hay mucho más que decir”.

Tras evitar el contacto con la pared, Leclerc tuvo que ir a velocidad crucero en el resto de la vuelta, por lo cual también fue rebasado por George Russell y Max Verstappen.

Extraoficialmente, el piloto de Ferrari fue sexto en el resultado, pero al momento es investigado por salir de pista en ocasiones múltiples, así como por manejar bajo condición insegura.

Durante su comparecencia con medios, Leclerc desconocía si recibiría un castigo, pero también admitió que quedó con desperfectos tras su incidente.

Los daños fueron importantes. No estoy seguro de cuál fue exactamente el daño, pero estoy bastante seguro de que hubo un pinchazo y probablemente también daños en la suspensión, ya que no podía girar bien a la derecha", describió.

Provisionalmente, Leclerc mantiene el tercer lugar en el Mundial de Pilotos, aunque con déficit de casi 40 puntos ante Kimi Antonelli, quien ligó su tercera victoria consecutiva.