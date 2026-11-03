Champions League HOY: Resultados y resumen de la Jornada 4 (martes)

Intensa jornada 4 en la UEFA Champions League donde hubo de todo. Desde goleadas escandalosas, victorias para retomar confianza y remontadas espectaculares.

El PSG, Barcelona y Manchester United fueron los protagonistas de esta fecha, pero sobre todo, hubo homenajes para Jesús de Miguel, jugador del Tenerife que falleció este día por la mañana.

Manchester United logró una épica remontada ante la roma REUTERS

Resumen de la Jornada 4 de Champions Leagues (3 de octubre)

Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting CP

Los portugueses se impusieron en Londres gracias a un gol de Issa Doumbia en el minuto 59. Un triunfo discreto pero valioso que mantiene al Sporting en la pelea por el top 8.

Galatasaray 2-0 VfB Stuttgart

El conjunto turco controló el partido en el RAMS Park. Aleksey Batrakov firmó un doblete tempranero y el Galatasaray sumó tres puntos importantes ante un Stuttgart que llegaba en buena racha.

Bodø/Glimt 0-0 Lille

Empate sin goles en el Ártico. Un partido trabado y con pocas ocasiones claras en el Aspmyra Stadion. El punto suma para ambos, aunque deja al Lille aún en zona peligrosa y al Bodø/Glimt con opciones de pelear por los playoff.

Feyenoord 0-3 Inter

Los nerazzurri fueron superiores de principio a fin en De Kuip. Goles de Yann Bisseck (8’), Francesco Pio Esposito (34’) y Piotr Zielinski (54’). El Inter se despegó de la zona baja y sumó una victoria convincente.

LASK 4-0 Slovan Bratislava

Goleada de los austriacos en Linz. Kasper Jørgensen marcó dos (19’ y 37’), Robert Ljubicic (44’) y Samuel Adeniran (48’). El Slovan sigue sin puntos y con la peor diferencia goleadora de la competición.

Manchester United 3-2 Roma

Partidazo en Old Trafford. La Roma se adelantó con goles de Matías Soulè (11’) y Donyell Malen de penalti (17’). El United reaccionó con un penalti de Bruno Fernandes (58’) y un doblete de Matheus Cunha (83’ y 86’) para dar la vuelta al marcador en una remontada épica.

Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich

El Bayern fue más efectivo en el Metropolitano. Lennart Karl (54’) y Konrad Laimer (74’) sentenciaron el partido. Los alemanes suman y se colocan en puestos de privilegio, mientras el Atleti se complica.

Barcelona 3-0 Aston Villa

El Barça se impuso con autoridad en el Spotify Camp Nou. Lamine Yamal abrió el marcador (7’) y Raphinha firmó un doblete (52’ y 64’). Los culés se recuperan de la derrota ante el PSG y se meten de lleno en la pelea por el top 8. El Villa pierde su invicto.

Villarreal 0-6 PSG

Exhibición de los parisinos en La Cerámica. Cuatro goles en los primeros 17 minutos (João Neves 9’, Désiré Doué 12’, Senny Mayulu 13’ y Fabián Ruiz 17’) y dos más en el segundo tiempo (Ruiz 50’ y David Boly 78’). El PSG confirma su dominio absoluto y se mantiene líder invicto.

Resultados de los partidos de este martes de la jornada 4