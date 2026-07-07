El Cantante Guerrero estalla por gol anulado a Egipto crece polémica tras el triunfo de Argentina

Parece que Argentina y las polémicas arbitrales vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo.

La clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial 2026, tras remontar para vencer 3-2 a Egipto, quedó opacada por una decisión del árbitro francés François Letexier que sigue generando debate entre analistas, exárbitros y periodistas. El momento clave llegó al minuto 57, cuando el VAR anuló un gol de Mostafa Ziko que en ese momento hubiera puesto el 2-0 para los africanos.

La jugada nació de un contragolpe de Egipto. Mientras los futbolistas africanos celebraban lo que parecía ser el segundo tanto de la tarde, el videoarbitraje llamó a Letexier para revisar una posible infracción en el inicio de la acción. En el monitor se observó un contacto de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez y, tras revisar la imagen, el silbante decidió invalidar la anotación.

La determinación provocó una ola de críticas, entre ellas la del exárbitro mexicano Fernando "El Cantante" Guerrero, quien utilizó su cuenta de X para afirmar que tanto el árbitro como el VAR cometieron un error.

Se equivoca el árbitro y el VAR en anular el gol de Ziko de Egipto, no hay falta sobre el argentino", escribió Guerrero, uno de los analistas arbitrales más reconocidos de México.

Fernando Guerrero fue más allá de la existencia o no de la infracción. Explicó que, incluso si el contacto hubiera sido considerado falta, el protocolo del VAR impedía intervenir porque la acción ya no formaba parte de la denominada Fase de Posesión de Ataque (Attacking Possession Phase o APP).

Este concepto delimita hasta dónde puede retroceder una revisión antes de un gol. Si el equipo defensor recupera opciones claras de controlar nuevamente el balón, la acción anterior deja de pertenecer a la APP y ya no puede utilizarse para invalidar la anotación.

NO es una falta en APP, ya que el equipo argentino tuvo mucho tiempo, espacio y sus defensores estaban bien posicionados; tuvo tres ocasiones de recuperar la pelota y no lo logró. Así es que esto va en contra total del protocolo VAR, donde solo deben intervenir cuando hay un ataque claro y el equipo que perdió la posesión tiene nula posibilidad de recuperarla", explicó Guerrero.

Las críticas se expanden en el mundo

Su análisis rápidamente fue compartido por miles de usuarios y alimentó la discusión sobre el criterio utilizado por el cuerpo arbitral.

Las críticas no se limitaron a México. Dale Johnson, periodista de la BBC especializado en reglamento y decisiones arbitrales, también consideró inconsistente la anulación del tanto egipcio.

El gol anulado a Egipto va completamente en contra de cómo se ha arbitrado este torneo. No puedes permitir contactos mínimos durante todo el Mundial y luego invalidar un gol mediante el VAR por un sujetón o contacto tan leve", señaló.

Su comentario reforzó la percepción de que el criterio empleado por Letexier fue distinto al observado durante el resto del campeonato.

Un arbitraje bajo la lupa

La actuación de François Letexier terminó siendo uno de los temas centrales tras el partido. Más allá de la remontada argentina, el arbitraje quedó bajo escrutinio por una decisión que muchos consideran determinante para el desenlace del encuentro.

En redes sociales, aficionados, analistas y exárbitros debatieron durante horas si el VAR excedió sus funciones y si la revisión respetó el protocolo vigente.

Mientras Argentina celebra su clasificación a los cuartos de final, la eliminación de Egipto sigue acompañada por una controversia arbitral que promete mantenerse viva durante el resto del Mundial 2026.