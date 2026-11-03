¿Cambia de horario el Tigres vs Cruz Azul? La Máquina tiene la última decisión
Tigres ha solicitado un cambio de horario para enfrentar a Cruz Azul, sin embargo, La Máquina se ha negado a este movimiento. Los detalles
De cara a uno de los partidos más importantes de Cruz Azul en estas dos últimas jornadas, la polémica ha rodeado su enfrentamiento ante Tigres debido a un cambio de horario que los celestes no han aceptado.
Desde Monterrey se ha revelado que el equipo de Víctor Manuel Vucetich ha solicitado a la Liga MX el cambio de horario del partido ante La Máquina.
Originalmente se disputará a las 17:00 horas el próximo sábado 7 de octubre, sin embargo, Tigres quiere que se modifique para que se juegue a las 19:00 hrs.
Este cambio de horario, según reportes, ya fue enviado a la Liga MX y se espera que se apruebe, sin embargo, hay un gran problema, Cruz Azul ha rechazado dicho movimiento.
Cruz Azul rechaza cambio de horario para enfrentar a Tigres
Antes de presentar la documentación oficial a la Liga MX, los Tigres consultaron con Cruz Azul este cambio de horario, sin embargo, este mismo fue rechazado por la directiva, debido a que cambiará toda la logística del club.
En este mismo torneo, La Máquina había solicitado un cambio de horario en el partido ante Rayados, mismo que no fue aprobado, otro motivo por el cual los Celestes no piensan en cambiar de opinión.
Cabe señalar que, para que un partido cambie de horario, ambos equipos y el aval de la Liga MX, deben estar de acuerdo.
Hasta el momento, no hay acuerdo entre Tigres y Cruz Azul para este cambio de horario, por lo que el partido se mantendrá en la misma hora.