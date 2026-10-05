¡Se calentó el ‘verdadero clásico’! Chivas Impulsora y América Buenavista termina en pelea campal

Lo que comenzó como una esperada revancha deportiva terminó a golpes. El duelo entre Chivas Impulsora y América Buenavista, conocido por los aficionados como el “verdadero clásico”, terminó en una campal durante los últimos minutos del encuentro disputado en el Estadio Agustín “Coruco” Díaz.

El partido, denominado “La Gran Revancha”, había generado gran expectativa entre los seguidores del futbol de talacha, debido a la rivalidad entre ambos equipos y al atractivo de disputar una importante bolsa económica.

Los integrantes de ambos equipos se enfrascaron en una pelea dentro del terreno de juego Pedro Tonantzin

En el terreno de juego, Chivas Impulsora tomó ventaja y colocó el marcador 3-1 ante un América Buenavista que intentó reaccionar, pero no consiguió darle la vuelta al encuentro.

Sin embargo, en los últimos cinco minutos del partido la tensión aumentó hasta desembocar en una campal entre los jugadores. La situación también provocó que algunos aficionados ingresaran al terreno de juego, en medio de los momentos de mayor tensión del encuentro.

El partido representaba una revancha deportiva entre Chivas Impulsora y América Buenavista y tenía como principal atractivo una bolsa de un millón de pesos para el equipo ganador de esta edición.

Gran presencia de aficionados se registró en el Coruco Díaz Pedro Tonantzin

El encuentro se disputó ante una importante presencia de aficionados que acudieron al estadio de Zacatepec para presenciar este duelo de futbol amateur, considerado uno de los enfrentamientos de talacha que mayor atención ha generado.