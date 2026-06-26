Cabo Verde dedica mensaje de apoyo a Venezuela tras los terremotos

Previo a su partido frente a Arabia Saudita en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo, la Selección Nacional de Cabo Verde envió un mensaje de solidaridad a Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles.

A través de un video publicado en las redes sociales de la selección caboverdiana, los jugadores expresaron su apoyo al pueblo venezolano y enviaron un mensaje para las personas afectadas por la tragedia.

Con mucha tristeza, los jugadores de la Selección de Cabo Verde queremos mandar un abrazo de mucha fuerza. Estamos con vosotros.

Los sismos, de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, han dejado más de 900 personas fallecidas y más de 3 mil heridas desde el miércoles, de acuerdo con los reportes más recientes. Además, las labores de rescate continúan debido a que todavía hay personas atrapadas entre los escombros.

El Mundial guarda un minuto de silencio en memora de las víctimas en Venezuela

La jornada de la Copa del Mundo también rindió homenaje a las víctimas de los terremotos en Venezuela.

Antes del inicio de los partidos Senegal vs. Irak y Noruega vs. Francia, correspondientes al cierre del Grupo I, se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas.

Aunque los terremotos ocurrieron el miércoles 23 de junio, fue hasta la jornada de este viernes cuando se realizó el homenaje en los estadios del Mundial.

Se espera que los cuatro encuentros restantes del día también estén precedidos por un minuto de silencio. Los partidos son Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita, del Grupo H, así como Nueva Zelanda vs. Bélgica y Egipto vs. Irán.

Minuto de silencio en el partido entre Francia y Noruega REUTERS

España también se solidariza con Venezuela

La Selección Nacional de España también dedicó un homenaje a las víctimas antes de su entrenamiento en Guadalajara, previo al partido frente a Uruguay por el cierre del Grupo H.

Los jugadores de la Roja formaron un círculo en el centro del campo y guardaron un minuto de silencio. Posteriormente, realizaron una ronda de aplausos como muestra de solidaridad con las víctimas y sus familias.