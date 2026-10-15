Brewers pone fin al reinado de Dodgers en la MLB al consumar la barrida en la Serie de Campeonato

El reinado en las Grandes Ligas de los bicampeones Los Angeles Dodgers terminó con una barrida de los Milwaukee Brewers luego de imponerse 6-4 en el cuarto duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, con lo que los angelinos ya tienen un deshonroso sitio en la historia de las Grandes Ligas como el séptimo equipo que deja la corona de la MLB con una barrida.

David Hamilton sacudió en la apertura de la novena entrada el segundo de los cuadrangulares de los Brewers para sellar la victoria, con la que cobran revancha de la eliminación del año pasado a mano de los Dodgers también por barrida.

¿Cuantas Series Mundiales ha disputado Milwaukee Brewers?

Con esa victoria los Brewers ponen fin a una larga espera de 44 años desde que disputaron su única Serie Mundial. Esperan rival de la serie de Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays para buscar su primer título de las Grandes Ligas.

Su único antecedente como equipo finalista en la Serie Mundial llegó cuando pertenecían a la Liga

Es irreal... No sé, lo único que te puedo decir es que estoy muy orgulloso del equipo, de todo lo que hemos hecho y de la forma como nos sobrepusimos después de irnos abajo".

​Garrett Mitchell / Jugador de los Milwaukee Brewers

¿Qué otros campeones de Serie Mundial fueron barridos al año siguiente?

La franquicia de los Dodgers sufrió su segunda barrida de serie en postemporada después de haber sido monarca una campaña antes. Esta es la lista de todos los equipos que han pasado por este bochorno.

1913 - Philadelphia Athletics (1914): Serie Mundial (4-0) ante los Boston Braves.

1965 - Los Angeles Dodgers (1966): Serie Mundial (4-0) ante los Baltimore Orioles.

1974 - Oakland Athletics (1975): Serie de Campeonato de la LA (3-0) ante los Boston Red Sox.

1989 - Oakland Athletics (1990): Serie Mundial (4-0) ante los Cincinnati Reds.

2001 - Arizona Diamondbacks (2002): Serie Divisional de la LN (3-0) ante los St. Louis Cardinals.

2004 - Boston Red Sox (2005): Serie Divisional de la LA (3-0) ante los Chicago White Sox.

Dodgers no aprovechó la ventaja muy temprano en el partido

La novena de Los Ángeles tomó una pronta ventaja en la segunda entrada, que parecía darles opciones de ganar su primer partido de la serie:

Baja de la segunda entrada. 0-1: Andy Pages impulsó la primera carrera del encuentro mediante un batazo productor.

4-0: Poco después Shohei Ohtani rompió su sequía de cuadrangulares con un largo jonrón de tres carreras por el jardín derecho-central ante los envíos de Dustin May, remolcando a Kyle Tucker y Teoscar Hernández.

La reacción de Milwaukee para coronarse en la Liga Nacional

Alta de la cuarta entrada. 2-4 : Jake Bauers conectó un doble por reglamento hacia las tribunas del jardín derecho, impulsando a Brice Touran y William Contreras para acercar a Milwaukee.

Alta de la quinta entrada. 3-4: David Hamilton pegó un sencillo remolcador ante Tyler Glasnow, permitiendo que anotara Sal Frelick.

4-4: Tras un colapso del bullpen de Los Ángeles, Evan Phillips y Alex Vesia otorgaron bases por bolas consecutivas con la casa llena, provocando que la carrera del empate entrara de caballito.

Alta de la sexta entrada. 5-4: Garrett Mitchell sacudió un vuelacercas solitario por el jardín central para poner al frente a los Brewers en la pizarra.