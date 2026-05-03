VIDEO: Zurdo Ramírez abandonó la T-Mobile Arena en camilla tras el nocaut ante Benavidez

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez no salió caminando de la T-Mobile Arena. El boxeador mazatleco fue retirado en camilla para revisión médica tras sufrir el nocaut ante David Benavidez en el sexto asalto de la pelea estelar de la noche del sábado en Las Vegas, en la que defendía sus títulos mundiales de peso crucero de la AMB y la OMB.

Benavidez arrebató los títulos mundiales AMB y OMB del peso crucero al Zurdo Ramírez, en una actuación dominante que reafirmó su condición de peleador de élite. La derrota dejó al sinaloense con un récord de 48-2.

La imagen de Ramírez siendo retirado en camilla circuló de inmediato en redes sociales y encendió la preocupación de la afición por el estado de salud del excampeón supermedio. Box Azteca reportó que el peleador fue trasladado para atención médica, sin proporcionar mayores detalles sobre su condición en ese momento.

Triunfo de Benavidez bajo la lupa por codazos

A la salida en camilla se sumó una segunda controversia. Un video difundido en redes sociales y que acumuló miles de reproducciones en pocas horas muestra, en los instantes previos al nocaut definitivo, lo que varios usuarios de la plataforma X identificaron como al menos dos golpes con el codo propinados por Benavidez sobre el rostro de Ramírez en el cuerpo a cuerpo.

La polémica se sumó al debate ya existente en el boxeo mexicano sobre el estilo de Benavidez dentro del ring. El Monstruo Mexicano ganó la pelea con autoridad y se instaló como uno de los mejores libra por libra del mundo, pero la última secuencia del combate abrió un frente de cuestionamientos que la Comisión de Nevada tendrá la facultad de revisar si alguna de las partes presenta una queja formal.