El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más representativas de Estados Unidos y tiene en la NFL una de sus tradiciones deportivas más arraigadas. Sin embargo, la rivalidad entre los Dallas Cowboys y los Filadelfia Eagles dejó uno de los episodios más polémicos en la historia de esta fecha: el llamado Bounty Bowl.

La rivalidad entre Dallas y Filadelfia siempre ha existido, pues ambos comparten la División Este de la Conferencia Nacional. No obstante, el clímax entre ambos llegó el 23 de noviembre de 1989, el Día de Acción de Gracias.

En aquel encuentro, celebrado en el Texas Stadium, el equipo de los Eagles asaltó la casa de los Cowboys y le propinó una paliza de 27-0, bajo el mando del entrenador en jefe Buddy Ryan. Sin embargo, el resultado dejó de importar cuando llegó la conferencia de prensa.

Pues el coach de Dallas, Jimmy Johnson, declaró que su contraparte había incentivado a sus dirigidos, a través de premios económicos, a lesionar a dos integrantes de la escuadra de los Cowboys: el mariscal de campo Troy Aikman y su pateador Luis Zendejas.

De igual forma, aseguró que el premio por sacar del encuentro a ambos elementos rondaba los 500 y 200 dólares, respectivamente. Por otro lado, Buddy Ryan negó por completo las acusaciones del entrenador rival.

Sin embargo, el pateador Luis Zendejas había sido cortado por la escuadra de Filadelfia una semana antes del partido y comentó que recibió advertencias de personas externas sobre que sus excompañeros buscarían lesionarlo. Finalmente, sí recibió un golpe por parte de un defensivo contrario durante una patada de salida.

La revancha llegó un mes más tarde

Con la polémica al rojo vivo, ambas franquicias se reencontraron en la casa de Filadelfia, donde el juego recibió el nombre de Bounty Bowl II. En un partido en el que, de nueva cuenta, los Eagles derrotaron a Dallas, esta vez por 20-10.

Pero la tensión apareció en las gradas, cuando los aficionados locales comenzaron a arrojar bolas de nieve y objetos al campo para lastimar a los jugadores de Dallas, quienes trasladaron la tensión al terreno de juego y comenzaron una trifulca ante los Eagles.

¿Realmente hubo recompensa por lastimar jugadores?

Ante la gravedad de las acusaciones, la NFL puso en marcha una investigación con el objetivo de comprobar si realmente Buddy Ryan había ofrecido incentivos económicos a sus jugadores para dejar fuera de combate a los integrantes de Dallas.

Luis Zendejas colaboró con los investigadores y afirmó que conocía a otros jugadores que también habrían participado en estas prácticas. No obstante, el 9 de diciembre, apenas un día antes del segundo duelo entre ambos equipos, la liga dio a conocer que no contaba con pruebas suficientes para responsabilizar a Ryan.

De esta manera, el entrenador de Filadelfia evitó cualquier castigo por el escándalo. Sin embargo, la NFL dejó claro que no toleraría este tipo de conductas y lanzó una advertencia: cualquier equipo que ofreciera dinero a cambio de lesionar a sus rivales se expondría a sanciones.