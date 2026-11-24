La Semana 11 deja tres compras para reforzar el roster y tres ventas que obligan a revisar expectativas. Hay una apuesta de futuro, un veterano que recupera valor y una estrella que sigue produciendo.

Fernando Mendoza empieza a justificar la expectativa que lo acompañó a la NFL. En su segunda titularidad lanzó tres pases de touchdown para 267 yardas, aunque también sufrió una intercepción y cinco capturas, en la derrota de los Raiders 38-24 ante Denver. Sumó 22.8 puntos en ESPN, después de los 13 de su debut, y está disponible en 77.7 por ciento de las ligas. Es una opción para agregar como respaldo, no todavía un quarterback al cual confiarle cada semana.

Travis Kelce recordó por qué sigue siendo una referencia en su posición. En el triunfo de Kansas City 34-7 sobre Arizona atrapó seis de siete objetivos para 74 yardas y dos touchdowns. Sus 25.4 puntos en formato PPR (puntos por recepción) lo convirtieron en el ala cerrada mejor calificado de la semana. Fue su primer partido con dos anotaciones desde 2022 y refuerza su valor como titular, aunque una gran actuación no garantiza que ese volumen se repita.

Christian McCaffrey volvió a responder en México. En la victoria de los 49ers 35-10 sobre Minnesota corrió 12 veces para 49 yardas y un touchdown, además de sumar 13 yardas en dos recepciones. Llegó después de una explosión de 223 yardas y tres anotaciones ante Dallas y mantiene su condición de pieza premium en Fantasy. Si buscas un corredor de impacto, puedes explorar un cambio, aunque su precio será alto.

Del lado de las ventas, DK Metcalf tuvo una tarde para olvidar ante Filadelfia: una recepción para dos yardas antes de ser expulsado en el tercer cuarto por dos faltas personales. La NFL revisará el incidente y podría suspenderlo. Con apenas dos touchdowns en la campaña y una producción irregular, es momento de sentarlo y escuchar ofertas.

Travis Etienne tampoco ofrece garantías. En su segundo partido con Nueva Orleans, tras perderse cinco por una lesión, sumó 76 yardas en 14 acarreos, sin recepciones ni touchdown. Su participación limitada y la falta de trabajo por aire reducen su techo: por ahora, queda fuera.

Jordan Mason cerró el partido en México con 11 acarreos para 38 yardas y una recepción de una yarda negativa. Aaron Jones volvió a quedarse con las oportunidades desde la yarda de gol y anotó para Minnesota. Mason no encuentra la zona de anotación desde la Semana 1 y su volumen no alcanza para confiar en él como RB2. Busca mejores opciones para tu puesto FLEX.

Las lesiones no avisan, pero el waiver wire tampoco duerme. Nos leemos la próxima semana.