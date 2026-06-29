Boston, el escenario mundialista donde le cortaron las piernas a Maradona

Maradona salió destruido de Boston. De alguna manera, el viejo Foxboro Stadium también corrió con la misma suerte.

Aquel escenario que fue testigo de la imagen más dolorosa en la carrera del argentino, dejó de existir en 2002 cuando fue demolido para dar paso al actual Gillette Stadium. Como si el tiempo hubiera decidido reconstruirlo todo, menos aquella herida que sigue intacta en la memoria del futbol.

Argentina acababa de derrotar 2-1 a Nigeria en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 1994. Maradona era la estrella de Argentina. Días antes había marcado un gol memorable frente a Grecia y parecía encaminado a liderar a la Albiceleste hacia otra hazaña.

Sin embargo, el destino tenía preparado otro desenlace. La imagen de aquella enfermera, Sue Carpenter, conduciendo a Maradona fuera del campo se convirtió en una de las fotografías más icónicas en la historia de los Mundiales. Horas después se confirmó lo impensado: Diego había dado positivo por cinco sustancias prohibidas relacionadas con la efedrina.

“No teníamos el dato, pero sabemos lo que representó Maradona para los argentinos. Maradona nos ganó una final del Mundial así que no nos gusta mucho recordarlo”, señaló Matteo, aficionado alemán.

“Creo que para Sudamérica y para el mundo Maradona es un referente. Debió ser muy doloroso para los argentinos perderlo en una Copa del Mundo de esa forma, pero también les regaló muchas alegrías”, mencionó Ramón Gonzales, seguidor paraguayo.

La FIFA expulsó al capitán argentino del torneo y la selección nunca volvió a ser la misma. Sin su líder, cayó en octavos de final frente a Rumania. Tiempo después, Maradona inmortalizó aquella herida con una frase que sigue resonando en el futbol mundial: “Me cortaron las piernas”.

Tres décadas después, Boston vuelve a vestirse de Mundial con la ronda de dieciseisavos entre Alemania y Paraguay. Pero entre sus tribunas aún parece flotar el recuerdo de aquella caminata que marcó el final más doloroso de la carrera mundialista de Diego Armando Maradona, una herida que no termina de sanar para los argentinos.