Los Bills de Buffalo ascienden a Joe Brady como entrenador en jefe

En un movimiento clave para su futuro inmediato, los Buffalo Bills anunciaron este martes la promoción de su coordinador ofensivo Joe Brady al puesto de entrenador en jefe, poniendo fin a una búsqueda interna tras la salida de Sean McDermott.

Brady, de 36 años, ha sido pieza central en el staff de los Bills, primero como entrenador de quarterbacks y luego como coordinador ofensivo, cargo que ocupó de forma interina desde 2023 y de tiempo completo desde 2024. Bajo su liderazgo, la ofensiva de Buffalo se consolidó entre las mejores de la NFL: en 2025 el equipo terminó entre los primeros en yardas y puntos por juego, impulsado por un Josh Allen en su mejor forma.

Aunque el club no ha hecho aún un anuncio oficial, fuentes cercanas a la organización aseguran que Brady firmará un contrato por cinco años, un voto de confianza hacia su visión y estilo de juego.

La decisión llega apenas una semana después de que McDermott fuera despedido tras nueve temporadas al mando. McDermott deja un legado de éxito en temporada regular, incluyendo ocho clasificaciones consecutivas a los playoffs, pero sin poder llevar al equipo a un Super Bowl, objetivo que sigue siendo esquivo para la franquicia.

El promovido entrenador ha generado interés previo de otras organizaciones, realizando entrevistas con varios equipos en busca de entrenador en jefe durante las últimas semanas. No obstante, Brady aceptó continuar con los Bills, apostando por la continuidad y el conocimiento interno como fórmula para superar las frustraciones del pasado reciente.

La afición y los expertos han reaccionado con opiniones mixtas: mientras algunos celebran la promoción de un joven estratega que conoce bien la plantilla y la filosofía ofensiva, otros expresan dudas sobre la experiencia de Brady en un rol principal, y señalan los riesgos de promover coordinadores desde dentro sin trayectoria como head coach.

Con Josh Allen aún en su mejor momento y una base de talento considerable, ahora recaen sobre Brady las expectativas de finalmente llevar a los Bills al Super Bowl, una meta que ha sido esquiva pese a años de dominio en la División Este de la AFC