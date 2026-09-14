Betis vuelve a ganar en LaLiga y es 3° por detrás de Barcelona y Real Madrid

Remontando y sumando un nuevo triunfo en LaLiga, Betis se impuso 1-2 al Villarreal y escaló al tercer sitio de la tabla de posiciones, quedando únicamente por detrás de Barcelona y Real Madrid; Álvaro Fidalgo fue convocado, quedándose en la banca durante los 90 minutos.

Hilando su tercera victoria luego de haber impuesto condiciones ante Real Madrid (LaLiga) y Lille (Champions), el Betis de Manuel Pellegrini se metió al Estadio de la Cerámica en busca de tres puntos más que los hicieran escalar posiciones, solo que el Submarino amarillo contaría con otros planes.

Por conducto de Gerard Moreno, los locales concretaron una jugada que comenzó por la banda de la izquierda que terminó con un re-centro al corazón del área, oportunidad que el 7 de Villarreal no desaprovecharía y terminaría mandando al fondo de las redes con un remate a contrapié de Álvaro Valles (29’).

Betis comenzó a hilar jugadas en campo ajeno y no tardó en crear oportunidades de serio peligro, hasta que Péter Gulácsi dejó a la deriva un balón dentro del área para Cucho Hernández, mismo que igualaría el partido (39’) justo antes de que se dictaminara el final del primer tiempo.

La historia no estaba escrita en su totalidad, ya que –apenas tres minutos más tarde- Nathan (42’) volvería a ser testigo de un rechace por parte del arquero rival, ganándole la marca a sus rivales y concretar una ventaja que no volvería a soltar el club Verdolaga, consumando el 1-2 que se mantendría hasta el final.

Durante la segunda, mitad, El Ingeniero Pellegrini movió sus piezas y refrescó la mitad de la cancha, dejando sin posibilidades a Álvaro Fidalgo y sumando un partido más en donde el mexicano no contó con minutos.

Con el resultado obtenido, Betis únicamente se encuentra por debajo de Barcelona (que mantiene paso perfecto) y Real Madrid en la tabla de posiciones, atesorando las victorias ante Real Sociedad, Valencia, el conjunto Merengue y el Submarino amarillo.

BFG