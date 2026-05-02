David Benavidez le pasa por encima al Zurdo Ramírez

David Benavidez no dejó lugar a dudas. El ‘Monstruo’ le pasó por encima a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en una pelea que prometía guerra entre mexicanos, pero que terminó inclinándose con claridad a su favor, con un nocaut técnico en el sexto asalto para quedarse con los títulos mundiales del peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Desde el arranque, Benavidez impuso condiciones, marcando diferencia con su velocidad y volumen de golpeo. Un derechazo temprano y sus clásicas ráfagas comenzaron a hacer daño, mientras el Zurdo intentaba encontrar distancia y ritmo.

Entrené durísimo para este campamento, cinco meses entrenando durísimo. Yo ya sabía lo que podía hacer”, explicaría después el propio Benavidez, quien encontró pronto el camino en el combate.

El sinaloense respondió con orgullo, incluso conectando un upper en el segundo episodio que generó reacción, pero cada intento era contenido por la presión constante del mexicoestadounidense, que no dejó de lanzar golpes en serie.

Desde que conecté la primera combinación supe que no iba a poder defender todos esos golpes toda la noche”, añadió el ‘Monstruo’, convencido desde temprano del rumbo que tomaría la pelea.

La pelea se rompió en el cuarto round. Una combinación clara terminó con Ramírez en la lona, apoyado en una rodilla tras el castigo acumulado. Aun así, el combate no se terminó ahí.

David Benavidez mandó dos veces a la lona al Zurdo Ramírez antes de sellar su triunfo por nocaut técnico en Las Vegas. Cortesia Golden Boy Promotions

El Zurdo sacó fuerza de flaqueza. En el quinto episodio se fue al frente, peleó con valentía, encontró algunos espacios y logró conectar, firmando su mejor round de la noche y manteniendo viva la pelea.

La primera vez que lo lastimé yo ya sabía que lo iba a acabar, pero salió como un guerrero. En el siguiente round salió con mucha fuerza, conectó golpes y ahí dije que tenía que enfocarme mejor”, relató Benavidez sobre ese momento.

En el sexto, Benavidez volvió a marcar la diferencia. Salió con mayor decisión, conectó con claridad y volvió a dañar el rostro del sinaloense, que ya tenía el ojo derecho totalmente hinchado.

Una nueva caída terminó por inclinar todo. El réferi intervino y decidió detener el combate.

Estoy hecho para esto, quiero seguir enseñándole a toda la gente que sí soy un monstruo. Yo nomás quiero seguir ganando estas peleas y seguir logrando grandeza”, cerró el campeón.

Ramírez fue valiente y nunca dejó de intentar, pero la diferencia fue clara. Benavidez fue más constante, más preciso y manejó mejor los momentos clave para quedarse con la pelea.

El ‘Monstruo’ cumplió y se impuso con autoridad, dejando claro que su nombre sigue creciendo entre los mejores del mundo.