“La gente no quiere peleas c4g@d!s", Benavidez le manda mensaje a Canelo

David Benavidez volvió a encender el tema que ha rodeado su carrera. Tras su victoria ante Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, el ‘Monstruo’ retomó el nombre de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en una pelea que durante años ha sido exigida por los aficionados y rodeada de polémica.

Canelo estuvo presente en la función, siguiendo de cerca la pelea de Jaime Munguía, aunque no se quedó para ver el combate de Benavidez, en una noche donde los reflectores también apuntaban a ese posible cruce.

Además, el tapatío ya tiene pelea programada para septiembre, lo que mantiene en pausa cualquier posibilidad inmediata, pese a la insistencia del público y del propio Benavidez.

“Yo estoy hecho para esto, quiero seguir enseñándole a toda la gente que sí soy un monstruo”, lanzó Benavidez, dejando claro que su ambición sigue apuntando a lo más alto.

La pelea entre ambos se ha mencionado en múltiples ocasiones, generando conversación constante en el boxeo, pero sin concretarse hasta ahora.

La gente paga buen dinero para mirar estas peleas. Hay que darles peleas reales, no peleas cagadas”, soltó, en una frase que inevitablemente volvió a colocarlo en la conversación con Canelo.

Aun así, también mostró una postura más cauta sobre lo que viene.

Siempre creo que voy a pelear esas peleas grandes y a veces no pasa nada, pero si sale la oportunidad, eso es lo que quiero”, reconoció.

Quiero bajar a 175, pero si sale otra oportunidad aquí para agarrar otro título, eso es lo que voy a hacer. Yo nomás quiero seguir ganando y lograr grandeza”, explicó.

Benavidez también dejó abierta la posibilidad de moverse en el peso, con tal de seguir creciendo y buscando títulos.

El mensaje fue claro. Benavidez no suelta el nombre de Canelo, pero ahora lo hace desde una postura más paciente, consciente de que el escenario no depende solo de él.